The Who su prošle i ove godine vrlo aktivni jer slave pola stoljeća od osnivanja i prvih diskografskih istupa.

Tako će 20. travnja objaviti dvostruki CD „Live at the Fillmore East“ snimljen 1968. godine, a četrdeset i petu obljetnicu svog debitantskog albuma, ploče „Who Came First“, gitarist grupe The Who Pete Townshend obilježit će reizdanjem na kojem će biti i osam neobjavljenih pjesama, knjižica s 24 stranice neobjavljenih fotografija, poseban Townshendov prateći tekst i originalni poster albuma.

Komentari

komentara