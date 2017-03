Domaću glazbenu i kulturnu scenu jučer je šokirala tužna vijest – u 44. godini, nakon kratke i teške bolesti, u Zagrebu je preminuo poznati novinar, autor više publicističkih djela, cijenjeni rock kritičar, glazbenik, radijski i kazališni umjetnik, Ante Perković.



Rođen 8. lipnja 1973. u Zadru, Perković je od 1991. do 2008. godine radio kao novinar i glazbeni kritičar u više tiskanih i internetskih medija. Kao novinar povremeno je pisao za Jutarnji list, časopise Homo volans i Nomad, a vodio je i online dnevnik na internetskom portalu monitor.hr. Široj je javnosti postao poznat upravo tijekom jednogodišnjeg vođenja online dnevnika na tom portalu.

Jedan od naših najboljih i najznačajnijih rock-kritičara i sam se okušao u glazbenom svijetu. Glazbenu karijeru Perković je započeo u sastavu Djeca s kojim je objavio albume »Djeca« (objavljen 2002. godine) i »Stvari« (objavljen 2004. godine), a nakon što je napustio grupu, 2007. godine započeo je kantautorsku karijeru i predstavio se prvim samostalnim albumom »Svi me vole dok me ne upoznaju«. Dvije godine kasnije objavio je i drugi samostalni nosač zvuka »Duplo dno: Najveći hitovi« koji je izdan samo na vinilu, ali uz CD na poklon. Time si je, kako je otkrio u jednom intervjuu, ostvario dječački san i simbolično okončao djetinjstvo.

Ante je Ljubav

Svestrani autor koji je svojim djelima često izazivao pažnju javnosti, volio i stvarao i kazalište. Aktivno je surađivao s Borutom Šeparovićem na predstavama Montažstroja. Kako je objasnio, povezala ih je tema propitivanja nasljeđa pop kulture i rock’n’rolla na ovim prostorima.

– Ante je Ljubav. Nedostaješ i nedostajat ćeš –poručili su jučer na Facebook stranici Montažstroja.



U zadnje vrijeme sudjelovao je u izvedbama iznimne predstave o nastajanju radijske drame »Hoerspiel: mala igra za slušanje i gledanje«. Posebno je bio ponosan i na svoj rad na Trećem programu Hrvatskog radija.

Ljubav prema novinarstvu dijelio je i s drugima pa je tako predavao novinarstvo u edukacijskom programu u organizaciji zagrebačke udruge Kurziv.

Ante Perković napisao je knjigu o pjesmama Darka Rundeka »Rundek, između« koja je donijela »intimne, poetske zapise u prvom licu koji će vam bolje od bilo kakve biografske fikcije ocrtati čovjeka i njegovo vrijeme«. Također, napisao je i autoriziranu biografiju zagrebačke grupe Pips Chips & Videoclips »Dugi vikend u zemlji čudesa«, objavljenu 1997. godine, a objavio je i dvije zbirke tekstova, tj. kolumni i blogova – »Slijepi putnik« i »365« te knjigu »Volite li Zadar?«, svojevrsni vodič kroz njegov rodni grad. Osim toga, prije šest godina objavio je i knjigu »Sedma republika – pop kultura u YU raspadu« koja govori o kulturnom prostoru, kulturnoj suradnji i kulturnoj stečevini država koje su činile SFR Jugoslaviju.

Tih i nenametljiv

Tužna vijest o njegovom preranom odlasku jučer je s nevjericom dočekana među njegovim prijateljima i suradnicima. Pjevačica zagrebačke grupe Jinx Jadranka Ivaniš Yaya na Facebooku je napisala:

– Što da mislim više? Uzimaš najbolje od najboljih… Jedinstvene, duhovite, pametne. Kao da je dio plana, kao da nam želiš reći da nije njihovo ovo ružno vrijeme i mjesto, kao da ih želiš preseliti u bolju dimenziju? Angažirati, zaposliti? Dati im da se u miru igraju i stvaraju? Možda spasiti? Sigurna sam da u svijetu ideja, negdje izvan našeg dohvata – nedostaje pravih radnika. Zbogom prijatelju, nasmijao si me sto puta. RIP Ante.

Od dugogodišnjeg se prijatelja i dragog suradnika oprostio i Hamed Bangoura koji je na popularnoj društvenoj mreži napisao:

– U svom dosadašnjem radu imao sam prilike surađivati s mnogo divnih ljudi. Ante Perković bio je moj suradnik tijekom pet sjajnih godina u jednoj od mojih kompanija. Surađivali smo na VIP portalu, Hit Depou, VIPmusicu i zajedno s Dubravkom Jagatićem i Anđelom Jurkasom te naravno drugim divnim ljudima iz tog vremena, bio je osoba od mog najvećeg povjerenja. Tih i nenametljiv, iskren s čudesnim osmijehom, britkih recenzija, istančanog ukusa za glazbu, Ante Perković je jedan od najzaslužnijih za moje poslovne uspjehe u tom periodu. Hrvatska glazbena scena je izgubila velikog čovjeka, a moja obitelj i ja, prijatelja i suradnika kakvog čovjek samo poželjeti može. Dragi prijatelju, počivaj u miru Božjem.

Skromni egzibicionist

I pjevačica Ida Prester s nevjericom je dočekala vijest o Perkovićevoj smrti.

– Već dugo me nečija smrt nije tako potresla. Dugogodišnji prijatelj, pametan, topao i nevjerojatno drag čovjek, čudna kombinacija sramežljivog introverta i neočekivano teatralnog ekstroverta na pozornici, skromni egzibicionist. Duboka, fina i misleća osoba, kakve izumiru. Prava riječ. Život jebeno nije fer, kakvi sve dripci su bili oko njega, često ga i gazili, i baš on ode. Vjernici bi rekli – Bog ga je uzeo. Često požalim što nisam vjernik pa da mi to sve ima smisla… Eto, umro na isti dan kad i Vlada Divljan, to je ta energija, neka toplina koju neki ljudi nose… Ante, nismo se puno družili zadnjih godina, voljela bih da jesmo. RIP.

Od prijatelja i kolege oprostio se i poznati zagrebački publicist, pisac, redatelj, glazbenik, filmski i glazbeni kritičar Anđelo Jurkas.

– Prvo ljudina, onda drug, onda kolega i najviše Ante. Jedan od onih za koje je zauvijek prerano i jedan od rijetkih za kojeg te vežu samo pozitivne uspomene. Radili skupa sedam godina u redakciji, zajebavali se na račun rock kritike, sprdali sami sebe prvo i najviše, slagali se, ne slagali, razne projekte pokretali, on je mene pilao Elvisom Costellom, ja njega Beastie Boysima. Imali ups and downove. Od lani bio je jedan od najužih suradnika na projektu i pisanju knjige i udžbenika Pop kultura. Pun entuzijazma i vjere u projekt. U tajnosti smo snimali i igrani film, komediju u kojoj tumači Gitarističkog Boga. Prekjučer se čuli mailom, kaže, druže dragi obolilo me, obavještavaj me u loopu sve oko knjige, samo da se riješim bolnice, ne bih htio otezati projekt. Rekao mu, ne brigaj druže, riješi to sranje, idemo dalje. Danas je visoko tamo kamo je uperio pogled. Smrt je p….kin dim za takve ljudine, ne damo joj da bude. Čujemo se, vidimo se, napisao je Jurkas na Facebooku.

