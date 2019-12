U subotu, 14. prosinca u riječkom klubu Život s početkom u 22 sata gostuje splitska kantautorica Lovely Quinces. Lovely Quinces, pravim imenom Dunja Ercegović gradi prilično uspješnu solo karijeru, a uskoro kreće u nove projekte.

Njezinom uspjehu u prilog ide i to što je u posljednjih nekoliko godina dijelila pozornicu s glazbenicima kao što su Kurt Vile & The Violetors, Omar Torrez, Tame Impala, Morcheeeba, Robert Plant, Giant Sand, na raznim skupovima i festivalima od SXSW-a, Canadian Music Weeka, Indee Week Toronta, pa do Waves of Vienna i sl.

U kratkom vremenu koliko je na sceni, Dunja se predstavila s nekoliko klupskih koncerata i američkoj publici, u klubovima u Chicagu, New Yorku, a nastupila je i na Primavera Sound festivalu u Barceloni pred gotovo 5000 ljudi, kao predizvođačica grupi Giant Sand.

Komentari

komentara