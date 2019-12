Rijeka, jedini grad na svijetu koji kao vlastiti blagdan slavi 5. prosinca, Dan riječkog rocka, i ove godine će tom prigodom prašiti rock’n’roll na dva mitska mjesta, u Palachu i Stereu, u organizaciji udruga RI Rock i LP Rock.

Ovi stariji pozivaju vas u četvrtak, 12. prosinca, u Pogon kulture gdje će nastupiti 14 rock bendova kojima je inače matična luka Botel »Marina«. Ako ste zaboravili kako zvuči rock iz perioda od 1955. do 1975. ili ga niste nikada imali priliku čuti uživo, to će vam omogućiti »Arkamavida«, »5 do 12«, »Lady Be Good«, »Midnight Band«, »Pan«, »Whiteheads«, »Exodus«, »Grejs 1«, »60′ River Band«, »Bonaca«, »Grejs 2«, »Delta Snake & Lizards«, »Bad Vlad Bend« i VIS »Šta da?«.



Blagdanski koncert počinje 12. 12. u 19 sati, a Pepeljuge moraju u ponoć otići kući.

