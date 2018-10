Vodeća protagonistica mlađe generacije hrvatske kantautorske scene 25. listopada u Rijeci, na botelu Marina promovira album prvijenac »Susret«.

Luce, punim imenom Lucija Ćustić, za Impulse festival nastupit će uz pratnju benda, a nekolio dana prije toga imat će prvi veliki samostalni koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Na prvi album čekali ste tri godine, toliko je prošlo od izlaska EP-a »U bojama«. Album »Susret« svjetlo dana ugledao je 2. listopada. Jeste li zadovoljni?

– Sudeći prema prvim recenzijama, napravili smo odličan posao, ali mislim da je još rano za zaključke. Jako sam sretna što je album napokon vani i dostupan za slušanje, a nadam se da će doprijeti do što više para ušiju i da će se prepoznati trud, rad i emocije koje sam unijela u njegovo stvaranje, kao i moji suradnici.

Odlične reakcije

Promijenili ste ekipu s kojom surađujete? Veći dio albuma aranažirao je i producirao Srđan Sekulović Skansi, a za tri pjesme zaslužan je mladi Mark Mrakovčić?

– Mark je napravio izvrstan posao s mojim prvim EP-em »U bojama« i ove tri pjesme s albuma koje su nastale u prvoj fazi stvaranja albuma. Nemam tu baš nikakvih zamjerki, ali sam osjećala da je došlo vrijeme da probam i neki malo drugačiji pristup, za koji mislim da je Srđan Sekulović Skansi bio puni pogodak. Poštovao je moje neke preferencije kao autora, a opet dao svježinu, svoje znanje i iskustvo, bogat sound i imao moderni pristup s vintage pop elementima. Ono što mi je također jako bitno, »skužili« smo se, a mislim da je to u studiju presudno da bi bili zadovoljni i autor i aranžer i producent krajnjim rezultatima.

Album je već s prvim recenzijama dobio odlične ocjene i komentare?

– Tako je, za sad su reakcije odlične, što od struke, što od ljudi koji mi se javljaju privatno. Svatko ima svoje favorite, a prednjače »Vraćam se«, »Čežnja«, »Proći će« i »Distanca«.

Koliko se Luce promijenila od EP-a u »U bojama« do albuma »Susret«?

– Svakako se poštujem više i jasnije vidim ispred i oko sebe. Bila sam ponekad jako naivna u međuljudskim odnosima i vjerovala da si svi žele dobro jer bi tako trebalo biti, ali nije. Pogotovo ne u ovom poslu. Ima predivnih ljudi, ali ima i puno lažnih odnosa punih jala i zavisti. Sve te spoznaje su dobre za naš rast i razvoj kao i za izgradnju kriterija ispod kojih ne bi smjeli ići, a kriterij je da se osjećaš dobro i zadovoljno u svojoj koži, što nekad znači i konkretan rez svega što ti šteti ili stvara negativnu energiju da bi mogao krenuti naprijed.

Glazbeno i životno putovanje

Za »Susret« kažete kako je satkan od malih priča koje zajedno čine jednu veliku priču. Koja je to velika priča?

– Za to morate poslušati album, na njemu je dalje da »priča«. Presjek je to mog trogodišnjeg glazbenog i životnog putovanja i u svaku od deset pjesama sam dala veliki dio sebe. Svaka pjesma priča svoju priču, ali zajedno čine tu jednu veću odnosno čine cjelinu i zatvoreni krug mog stvaralaštva u protekle tri godine.

Za vas kažu da ste jedna od vodećih imena mlađe kantautorske scene. Koliko se međusobno pomažete i podržavate? Pratite li ostale kolege?

– Naravno, s nekima od njih se i družim privatno, a neke srećem samo po gostovanjima i eventima, pa su i odnosi s nekima od njih prisni i intimni, a s nekima površni, što je normalno. Ne možeš sa svima biti jednako blizak. Recimo Irena Žilić, s kojom sam odrasla i započela konkretnije bavljenje pjevanjem, trenutno je na engleskoj turneji kao pregrupa Morcheebi i jako sam ponosna i sretna zbog nje. Vjerujem da ju čekaju velike stvari, samo je pitanje vremena. Mislim da se mi glazbenici trebamo međusobno podupirati i držati zajedno, a ne stvarati tenzije i gledati kao konkurenciju, što mediji često vole raditi, da ne kažem izmišljati ih tamo gdje ih nema.

Postoji li nešto što biste promijenili sa samih početaka karijere?

– Ma ništa. Sve ide onako kako treba ići, a ne kako bi mi ponekad htjeli da ide. Nekad mi se čini da se stvari ne događaju kako sam ih zamislila, a onda s vremenom shvatim da ću direktnim ili okolnim putem, uvijek doći do onog što mi je suđeno i neću do onog što mi nije, koliko god ja to htjela. Svaka naša odluka je u tom trenutku kad je nastala bila najbolja moguća i nema smisla kasnije žaliti za ičime. Svaka odluka nas kroji i stvara put koji je samo naš, kakav god bio i tu činjenicu treba ponosno obgrliti, a ne bježati od nje.

Veselim se Rijeci

Nakon nedavne mini promocije u Rockmarku, punokrvno koncertno predstavljanje albuma uslijedit će 19. listopada u velikom pogonu zagrebačke Tvornice kulture. Veselite li se prvom velikom samostalnom koncertu?

– Jako sam uzbuđena već sad, a vjerujem da će biti još intenzivnije. Dugo sam čekala na taj koncert i već mjesecima pokušavam vizualizirati pozornicu i osjećaj na njoj, ali znam da će sve biti drugačije kad dođe 19.listopad i publika bude ispred mene. Dat ću sve od sebe, kao i moj bend te se nadam da će publika osjetiti i upiti energiju i emocije koje ćemo im pokušati prenijeti.

U Tvornici će vam se pridružiti i nekoliko gostiju – Aljoša i Tonka iz grupe Pavel, Gina i Nenad iz grupe Detour te klapa Stine?

– Tako je, Gina i Nenad su mi otpjevali back vokale na pjesmi »Početak«, a Aljoša mi je napisao pjesmu »Dogodila se dosada« pa su mi oni bili logičan odabir, a i družimo se i privatno, slušamo i poštujemo. Treći gosti su klapa Stine, ovogodišnji pobjednici festivala u Omišu. Obzirom da je dio mog glazbenog puta bio vezan uz pjevanje u mješovitoj klapi, došla je ideja da se i tim momentom upotpuni moj najveći solistički koncert do sad. Zahvalna sam im svima što su pristali, jedva čekam!

Nekoliko dana kasnije, točnije 25. listopada nastupit ćete i pred riječkom publikom u sklopu Impulse festivala? Što pripremate za Rijeku?

– Rijeci se jako veselim, obzirom da sam zadnji put tamo pjevala na zimu 2015. godine, dakle prije tri godine i sjećam se divnog prijema i reakcija ljudi. Publika će moći čuti pjesme s albuma »Susret«, ali i neke stare u novom ruhu. Možda bude i poneki cover, to ću ostaviti kao iznenađenje.

