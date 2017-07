Svaki povratak, posebno onaj nakon dugog perioda odsutnosti, ispunjen je velikim očekivanjima, pa se možda slutilo i da će povratničke Barufe donijeti sveopću mladenačku vrevu na opatijsku Ljetnu i oko nje.

Čak se i numerički sve posložilo – 15 godina od prvih Barufa, njihovo 10. izdanje i 5-godišnja stanka od zadnje epizode. Mala pozornica, međutim, nije bila dupkom popunjena, sukladno priželjkivanjima unutar opatijskih krugova sklonih alternativnim društvenim kretanjima.

No, solidna posjećenost i dobra atmosfera na pozornici, poglavito ispred nje tijekom prve festivalske večeri, ukazuju na to da jedan dio Opatije naprosto žudi za koncertnim barufama, očito zasićeni ispraznom i siromašnom ponudom glazbenog programa tijekom ljeta.

Tako će i organizator ovog malog, ali velikog festivala Damir Tomić jednostavno kazati: »Važno je da se sve ponovno pokrenulo«, i to u trenutku kad se prema posjećenosti Ljetne mogao slutiti fijasko opatijskih, jubilarnih Barufa na kojima su svirali Ramones cover grupa Take it Dee Dee, No Army, Iz@ Medošević & Borgie, One Piece Puzzle, Reinkarnacija i glavno ime večeri, splitski TBF.

Dobar znak

Povratak dugovječnog punk pop-rock festivala, kojemu je netko iz nekog nedokučivog razloga stisnuo »pause« 2012. godine, pa je Opatija utonula u dugi festivalski san, jasno kada se misli na manje komercijalne glazbene pravce ili potpuni underground, pokazao je to da u gradu još uvijek ima dosta omladine kojoj je materinji jezik hrvatski, ne ruski, to jest da nisu svi emigrirali u Irsku, a k tome nije sklona domaćoj estradi i jeftinim dance cupkanjima. To su, naime, zadnjih godina postali i sveopći opatijski glazbeni standardi.

– Super je da sve ovo pokrenulo. Ulaznice su solidno prodane za prvu festivalsku večer, što je dobar znak. Naravno, za ocjenu povratničkih Barufa i podvlačenja nekakve crte, trebat će pričekati. Ono što već sada mogu reći jest svoje uvjerenje da se osjećamo dobro, da je atmosfera opuštena i da su svi zadovoljni na Ljetnoj. To je to, kaže Tomić.

Jasno, Barufe nisu proizvod za opatijske turiste koji će ugostiteljstvu donijeti dodatnu, masnu zaradu. Vjerojatno, također, nisu ni po ukusu hotelijera i vlasnika mondenih okupljališta oko Ljetne. Jednako tako, noćna »buka« s Ljetne, koju je vjetar vjerojatno nosio na sve strane Liburnije, nije dobro sjela ni trećoj životnoj dobi koja danas čini više od trećine stanovništva Opatije.

S druge strane, Barufe su glazbena nužnost za domicilno stanovništvo koje je odrastalo uz Ramonse, Iggyja ili Nirvanu, kao trajnih ishodišnih točaka opatijskog muzičkog promišljanja, dok u svoje iskusne godine života ulaze, ili su već zakoračili, osjećajući se potpunim strancima u vlastitom gradu. Pogotovo ljeti kad se Opatija pretvara u turističku destinaciju za goste nešto dubljeg džepa. Barem to tako želi opatijski politički establishment.

– Pa ovdje su se okupili ljudi iz starog riječko-opatijskog đira. Dakle, to je poznata, nešto starija ekipa koja je redovno posjećivala Barufe. Svatko svakoga poznaje. Primjećujem doduše i neke nove klince koji tradicionalno cugaju tu negdje ispred, a ne za šankom Ljetne. Burfe stekle i svoje nove poklonike. Sve skupa, jako lijepo, kaže Damir Tomić.

Među onima koji su svoje formativne godine proveli uz alternativne zvukove u Opatiji, svakako je i opatijski političar Robert Kurelić. On je u svojoj karijeri stekao nekoliko važnih titula – doktor je znanosti i profesor, ali i predsjednik Gradskog vijeća Opatije. Kurelić je također došao na Barufe:

– Vjerujem da će se Barufe brzo vratiti na stare staze svoje slave. Svakako, ovu su oni događaji koji nedostaju mladim Opatijcima, kaže Kurelić.

U starom ritmu

Puno toga, dakle, ukazuje da je nastavak prekinute tradicije Barufa logična stvar. Organizator Barufa Tomić i ravnatelj Festivala Opatija Ernie Gigante Dešković također vjeruju u opstojnost festivala. Tomić navješćuje da će Barufe iduće godine ići u starijem, ranijem terminu.

– Održavanje festivala dogovoreno je kasno, tako da su ovi termini bili jedini mogući. Bilo je – ili srpanj i manji format festivala ili prolongiranje za 2018. godinu. Nama je bilo važno da se festival čim prije vrati i uzeli smo što se nudilo, ali već iduće godine, vjerujem, idemo u starom ritmu, najavljuje Damir Tomić.

Ernie Gigante Dešković kaže da će on kao ravnatelj Festivala Opatija podržavati Barufe. Izet Medošević, danas zaštitni znak riječke alternativne scene, vjeruje u nove iskorake.

– Umjesto hrvatske A i B glazbene lige, volio bih da dovedu neko veće ime iz vani. Jer, za te pare može se, pa pogledajmo Ljubljanu, primjećuje Medošević.

Gigante Dešković ističe da su ovakve Barufe odličan festival urbane glazbe.

– Naravno, naša je tendencija da cijeli festival do iduće godine unaprijedimo i podignemo na novu razinu. Jer, Barufe spadaju u one događaje koji su potrebni današnjoj Opatiji, navodi ravnatelj Festivala Opatija koji je već sada pokazao puno sluha za Barufe.

A hoće li doista biti 11. Barufa 2018. godine, a na njima likova poput gospodina Blixa Bargelda, pokazat će vrijeme, ali i političke okolnosti koje su u Opatiji – vrlo promjenjive.

