Preko uha do srca – 5. izdanje Indirekt Music&Art festivala predstavlja mladog, talentiranog inde/folkera Sir Croissant iz BIH, indie/folk kantautora Jakob Kobala iz Slovenije, amerikana dark pop Sofie From Seattle iz Srbije te energični indie/blues rock duo Cari Cari i trippy/noise pop kolektiv Mile Me Def iz Austrije.

Najmlađi među glazbenim ‘obrocima’, 16-godišnji je Igor Božanić aka Sir Croissant – indie folk glazbenik iz Banja Luke (BIH), koji se glazbom bavi ‘oduvijek’. Svojom emotivnošću podsjeća na Stray Dogga, krhkošću na Rhye, a osjeća se i utjecaj Lise Hannigan. Ljubitelji Sie, po čijem albumu Lady Croissant je i dobio ime, uživat će u njegovim obradama pjesama. Prije točno godinu dana samostalno je izdao šest autorskih pjesama kao EP Let Me Sleep. Jednostavnost, nježna gitara, šaputavi ambijentalni nemutirani vokal i ogoljeno srce ostavit će vas bez daha. Koliko je skroman i osjećajan Sir Croissant govori činjenica da kupnjom njegovog albuma donirate novce lokalnom skloništu za životinje.

Jakob Kobal, 22-godišnji je kantautor iz Slovenije koji svira emotivne indie folk pjesme na engleskom s utjecajima u rasponu od Kings of Convinience, Syda Barreta do Bena Howarda i Jeffa Buckleya. Prvi singl, Cloudless Sky, ga je odveo ove godine na Eurosonic Noordeslaag u Groningen. Nakon raspada teenagerskog punk benda u kojem je svirao bass, nabavio je akustičnu gitaru s kojom svira i danas. Njegov stil prenošenja osobnih misli i pogleda na svijet kroz stihove i glazbu, privukao je pažnju mnogih glazbenih urednika na radio postajama. Uživajmo u singlu With The Flow do trenutka kad ćemo se moći u potpunosti prepustiti šarmantnim baladama uživo.

Sofie from Seattle je dark pop projekt koji čine članovi različitih bendova amerikana scene. To su prijatelji koji stvaraju pjesme u spontanim druženjima između obaveza, u susretima između proba, propuštenih autobusa, poslova, otkaza, veslanja i plivanja, ispitnih rokova i razvijanja filmova. Zajedničko druženje na otoku Korčuli rezultirao je prvim singlom, a uskoro i EP-om. Ipak, Sofie trenutno nastupa kao čisto ženski bend u postavi koja se ustalila u prethodnom periodu (Đurđa, Milica, Aleksandra i Ivana). U skladu s glazbom koju stvaraju, sanjivom, akustičnom i fokusiranom na vokale, Sofie nastupa veoma rijetko, na ušuškanim i skrivenim mjestima trudeći se održati tu bliskost i neposrednost iz koje je sve i proizašlo. Stoga imamo jedinstvenu priliku poslušati ih u intimnoj atmosferi upravo na Indirektu.

Cari Cari su Stephanie i Alexander, energični indie/blues rock duo iz Austrije. Počeli su kao sporedni projekt, da bi doživjeli uspjehe poput pojavaljivanja u soundtracku serije Shameless, i to dva puta. Na njihovim nastupima se može čuti sintisajzer, zavodljiva gitara ukomponirana s južnjačkim beatovima bubnjeva, australski didžeridu i drombulje, a na vokalu se izmjenjuju i harmonično slažu. U Umagu će promovirati EP Amerippindunkler i neke nove pjesme. Žlica u med, mogla bi pasti ljubiteljima grupe The Kills.

Mile Me Deaf je trippy pop kolektiv iz Beča. Moglo bi se reći da je solo projekt jer je većina pjesama snimljena u dnevnoj sobi multiinstrumentalista i producenta Wolganga Möstla(Sex Jams, Killed By 9v Batteries, Melt Downer) koji je jedan od najkreativnijih glazbenika austrijske scene. Wolfgang je svirao gitaru sve dok nije uzeo sampler u ruke kad je slomio prst. Zahvaljujućim nesretnim okolnostima nastao je Alien Age, najnoviji album inspiriran terorističkim napadom u Parizu. Slušajući ga neizbježne su asocijacije na Tame Impalu, Flaming Lipse, Foxygen i starije bendove zbog brojnih samplova koji su ukomponirani u album, ali i vokala u maniri Kevina Parkera. U nastupu uživo su popraćeni bendom i psihoaktivnim VJ-om. Ukoliko ste propustili MGMT u Zagrebu, toplo preporučamo ovaj eksperimentalni noise pop bend.

Ovo je samo početak, novi izvođači, ali i umjetnici i književnici stižu uskoro, čime Indirekt hrabro korača prema ideji da postane festival za sva četiri godišnja doba. Jesen u susjednoj Srbiji, zima u Zagrebu, a dok ekipa koketira s idejom proljeća u Sloveniji, ljeto im je već tradicija.

S Indirektom se družimo od 1. do 4. lipnja, na intimnom prostoru Kampa Veli Jože u Savudriji. Regionalna nezavisna scena i ove će se godine okupiti u Umagu i to zavučena u šumi, u hladu borova, tik uz more – u prekrasnom kampu Veli Jože.

