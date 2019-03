Izvrsna mančesterska četvorka The Slow Readers Club stiže u zagrebačku Tvornicu kulture u subotu, 18. svibnja.



The Slow Readers Club 2018. godinu s završili rasprodanim nastupima u O2 Apollu u Manchesteru, londonskoj Scali i dvorani School Of Art u Glasgowu. Bio je to sjajan kraj sezone u kojoj su objavili album „Build A Tower“ s kojeg je skinuto četiri singla, svirali na brojnim festivalima u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj te se čak uputili na dva nastupa u Kini. Nova godina donosi još više uzbuđenja za bend koji je u ožujku krenuo na dugačku festivalsko-klupsku turneju po Europi. Čak 32 nastupa provesti će ih kroz sve veće europske države, a 18. svibnja proći će i kroz zagrebačku Tvornicu kulture. Zanimljivo je da je odmah po objavi pet britanskih koncerata bilo rasprodano u svega par dana.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 50 kuna. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 70 kn.

Komentari

komentara