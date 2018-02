Možda najbolja stvar, gledano s izvedbene strane, Mando Diau se dogodila kad su zbog slabije prodaje ulaznica prebačeni s Velesajma u manji i intimniji prostor Vintage Industrial Bara. Ovaj je prostor bio svakako primjereniji za 500-tinjak posjetitelja, a mora se priznati da jednostavno postoji neka loša vibra Velesajma i električnih gitara, čiji zvuk jednostavno djeluje nekako siromašno u tom većem prostoru. U Vintageu to nije slučaj.

Švedski bend u Zagrebu se pojhavio nakon gotovo šest godina, ali u puno različitijoj scenografiji od one iz 2012. godine, kad su nastupili na InMusic festivalu. U mnogo intimnijem, klupskom koncertu, predvođeni pjevačom Björnom Dixgardom, prošli su kroz glazbeni pregled svoje karijere, uz očekivano nešto jači naglasak na pjesme s posljednjeg albuma, “Good Times”, kojeg su lani objavili.

Pri sredini koncerta su se predali nešto mekšim melodijama te su pokazali svoju “baladičnu” stranu. Ipak se mora primjetiti kako je publika mnogo bolje reagirala kad je nakon toga zasvirala “Down in the past”. Posve očekivano, formalni dio koncerta završili su produljenom verzijom vjerojatno najutjecajnije pjesme ovog sastava, “Gloriom”. Nakon toga je odrađen i bis s tri stvari, gdje se na kraju također nisu kockali. Kao posljednju su na čitavom nastupu tako izveli svoju najpoznatiju uspješnicu “Dance with somebody”, znajući da će to ostaviti dojam na publiku.

Mora se priznati kako se bend čitavo vrijeme koncerta trudio što više komunicirati s publikom , kako za vrijeme pjesama, tako i između njih.

Pogotovo se Björn trudio, tako da je ponekad podsjećao i na Balaševića, koliko se znao zapričati prije nove pjesme. Možda sam krivog dojma, ali na trenutke mi se činilo i kako je malo prehlađen, što je kompenzirao nešto glasnijim pjevanjem.

No, sve u svemu mora se kazati kako su imali u najmanju ruku zadovoljavajući koncert, koji je baš fanovima grupe zasigurno odgovarao u Vintageu zbog intimnije atmosfere. A ni onima koji nisu fanovi nego su eto svratili poslušati malo što to Mando Diao radi svakako nije teško palo da se do šanka i pića ne treba laktariti.

