Mary May, vlasnica jednog od najboljih albuma u 2018. prvi put samostalno nastupa u Zagrebu i to 13. veljače u zagrebačkoj Močvari, na novom izdanju Začarane Močvare.

Bit će to prvi samostalni koncert, ujedno i službena promocija albuma “Things You Can’t Put Your Finger On”.



Mary May se javnosti prvi put predstavila u travnju prošle godine singlom “Softest Tune” koji je jednoglasno osvojio kritičare. Uslijedili su nastupi na Indirekt, Bloomsday i Hoomstock festivalima, nakon kojih objavljuje još tri hvaljena singla. Krajem listopada 2018. godine objavila je svoj album prvijenac “Things You Can’t Put Your Finger On” koji je opravdao sva očekivanja te je od strane više portala (DOP Magazin, Music Box, Muzika.hr, Ziher.hr) proglašen među najboljim izdanjima 2018. godine.

Uživo nastupa s bendom kojeg sačinjavaju sjajni glazbenici – Luka Čapeta na gitari, Marin Živković na saksofonu i Borko Rupena na bubnjevima.

Ulaznice po cijeni od 35 kuna možete kupiti isključivo na ulazu u Močvaru na dan koncerta.

