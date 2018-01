Riječki bendovi One Piece Puzzle i Po’ metra crijeva danas će biti gosti Dallas music shopa gdje će se u druženju s fanovima »zagrijavati« za koncert koji ih u petak očekuje u OKC-u Palach.

– Prilika je to za sve fanove da uhvate autogram i fotku, a bit će i nagrada. Poseban program u Dallas music shopu počinje u 18 sati kada će bendovi na svoj način čestitati aktualnih 20 godina riječkoj oazi zvuka te ujedno najaviti satnicu »koncertne maškarane fešte« koja se očekuje s nestrpljenjem, najavljuju organizatori.

U petak će Palach postati poprište ukrštavanja zvučnih kulisa koje spremaju dvije riječke koncertne atrakcije. One Piece Puzzle, industro-pop atrakcija, provokativno sexy formacija, agresivno-opscesni kvartet, umjetničko-interventna postrojba, bend za rođenja i sprovode, bend za vjenčanja i rastave i još štošta toga i Po’ metra crijeva, prvi i jedini ča-metal bend koji je svojim zafrkantskim pristupom cijelom konceptu i energičnim nastupima uživo uz neizistavni zamaskirani vizual osigurao svoje počasno mjesto na underground sceni.

Predstavljanje novih materijala

One Piece Puzzle koncert će iskoristiti za predstavljanje aktualnog albuma »III« objavljenog prošlog proljeća. Album predstavlja poseban broj: 3. album, 3. postavu i 3. hrvatski ustanak. Po’ metra crijeva, prvi i jedini ča-metal bend koji inspiraciju crpi iz istarskih legendi i priča, a glazbu radi pod utjecajem istarske ljestvice, death metala i punka, predstavit će novi album »Ča Metal« koji je upravo objavljen.

Opasna kombinacija dvaju prijateljskih bendova zalog je koncertne štale koja se ne propušta, pogotovo ako se uzme u obzir da će im ovo biti prvi zajednički koncert. Što možemo očekivati otkrili su nam Gospodin T. iz OPP-a i Črno Rešetarsko Urlikalo iz PMC-a.

Glasno, masno i žestoko…

Što pripremate za koncert u Palachu kad je glazba u pitanju?

Gospodin T. OPP: One Piece Puzzle od glazbe priprema puno novih pjesama, nešto starijih i poneku još stariju pjesmu. Pod novim mislim da pjesme sa zadnjeg albuma »III«. Naravno, bit će glasno, masno i žestoko…

Č.R.U.: Celi novi album i stari hiti i još stareji hiti za ke nas judi išću. Bit će to ritual ne kem će oživet velo dlakavo oko z vode, Kablodir, Frane iznutricosjek i ostali monstrumi ča obitavaju va Istre ili Kastavskoj šumi. Vrag nan pamet zel.

A što kad je u pitanju show i scenski spektakl?

Gospodin T.: Kao i svaki put – pirotehnika, laseri, muveri i megavati rasvjete. Spektakularna koreografija, scenografija i kostimografija, dopičnjaci, tajice, gola dlakava prsa i leđa… U rodnom Gradu Koji Teče priliči da budemo u punom sastavu. To znači da ćemo imati naše drage ministrante s razdjeljcima koji će pomagati pri skupljanju milodara. S veseljem najavljujemo i nagradnu igru koja će se održati na pozornici tijekom koncerta za dovoljno hrabre dragovoljce i dragovoljke…

Č.R.U.: Nema tu ča, za PMC se zna kakov metal tanac vavik store. Uru vrimena totalnog maškaranog metal ludila, ćo!

I jedni i drugi nastup ćete iskoristiti za predstavljanje novih materijala. Možete li nam otkriti nešto više o njima?

Gospodin T.: Možemo vam otkriti sve… Ali nećemo – kupi CD pa slušaj ili barem daunloadiraj s neta pa opet slušaj! Nama se sviđa, a meni osobno »III« ima više gruva od »13 zlatnih hitova«. Prirodniji mi je za svirat’- Oba albuma su sirovine, ali je »III« pametnija sirovina.

Č.R.U.: Ono ča ti moren reć je da judi jako lepo reagiraju ča smo storili na noveme albumu. Sega tu ima, od politički nepodobnih kancona do onih ča povedaju o legendama Kvarnera i Istre. Ovaj album oduševit će sih metalci, a mogal bi i punkeri. Vavik najhuji!

Reakcije publike

Koliko ste dosad izvodili uživo nove materijale i kako je reagirala publika?

Gospodin T.: Fino ljudi reagiraju. Ima cool plesnih pjesama pa lagano đuskaju. One žešće znaju rezultirati lijepim pogom, što nas svaki put razveseli.

Č.R.U.: Na Dark ‘O’ Metal Festu u Harteri smo celi album sosli, da vidimo reakcije judi na nove pesme. Bil je pakal, to saki može reć ki je bil tamo.

Koliko često nastupate u ovakvoj prijateljskoj kombinaciji?

Gospodin T.: Ovo će biti debi.

Č.R.U.: Za sad prvi put, ma ne verujem i zadnji.

Zašto OPP-ovci vole PMC-ovce i zašto PMC-ovci vole OPP-ovce?

Gospodin T.: Isplati nam se svirati skupa jer neki članovi dobiju dupli honorar – ovakvi aranžmani nam se financijski vrlo isplate – zato pozivamo sve organizatore da nas pozovu da dođemo i u njihovo selo (pogotovo Slovence!). Win-win situacija i za bendove i za organizatore, a o publici da ne govorim!

Č.R.U.: Gospon T. je rekal sve.

Ludilo Ča Metala

Imate li u planu i druge promotivne svirke nakon Palacha?

Gospodin T.: Naravno! Nadamo se da ćemo privremeni ured preseliti u mnoge kutke Najljepše Naše, kao i zemlje regiona, uspravnice Baltik-Jadran-Crno more te zemlje višegradske skupine. Ako ima i kakav šator ili fotkanje s devama, doći ćemo i tamo! One Piece Puzzle uvijek dolazi čista srca i nosi poruku prijateljstva i suradnje – živjele naše fanice i fanovi! Živjele!!!

Č.R.U.: Apsolutno! Ludilo Ča Metala ne more se sakrit. Ni pauza od 7 let ni pokolebala fanove, a ni nas. Kuhalo se neš i prišlo je vreme da opet sopemo. Koncertno smo glasneji i huji nego pred 10 let. Ala judi, pozovite nas va vaše selo ili grad, vero ćemo lepu feštu storit, sost i tancat kako pravi metalci!

