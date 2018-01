Iako je na sceni još od prošlog tisućljeća, zagrebačka grupa Mayales još nikada nije nastupila pred riječkom publikom.

Ta će nepravda biti ispravljena ove subote kada će bend predvođen Petrom Beluhanom prvi put stupiti na riječko tlo, točnije stati na pozornicu Klub.a na Trsatu. Njihov zadnji nosač zvuka »Simbol za sunce« prošle je godine bio i simbol za odličan album, a sunce ih je pratilo i na mnogim svirkama. Vrijeme je da i Rijeku obasja Mayalesovo sunce. »Drink-pop« je opis koji su sami nadjenuli svojem izričaju, a ima tu, kako i priliči, i ponešto psihodelije.

Mayales svoje godine broji još od davne 1990., a prvi su album objavili 1999. godine kada su predstavili i hitove »Od ljubavi« i »Mogu i sama«. Nakon 13-godišnje pauze mikrofon je preuzeo Petar Beluhan.

Uslijedio je album »2« nagrađen trima Porinima, a potom i »Simbol za sunce« te pjesme »Danas smo happy«, »Roadie«, »Malena« i »Bum Bum Bum« kojima su učvrstili svoju poziciju na acid-psihodeličnoj-jazz sceni. Što pripremaju za koncert u Klub.u otkrio nam je frontmen benda Petar Beluhan.

– Dolazimo s prilično zahtjevnim programom koji smo filigranski pripremali otkako je izašao naš treći album »Simbol za sunce«, u travnju 2017. godine. Trodimenzionalna glazbena priča dostojna samog albuma, a koji pršti od psihodeličnih pasaža, vrlo kompleksnih aranžmana, rock rifova, pop melodija, a opet, sve je to u konačnici tečna glazba nalik na onu koja nas je inspirirala kod naših uzora, od The Byrdsa pa do Tame Impale.

U kojem sastavu dolazite u Rijeku?

– Posada Mayalesa sastavljena je od devet ljudi, osam ljudi na bini i našeg ton-majstora koji je zadužen za efekte. Na bini ćete vidjeti Vladu Mirčetu i Luku Gečeka, gitaristički dvojac koji zajedno sa mnom vodi i komponira Mayalesovu priču. Osim nas, tu su Jure Ferina na klavijaturama te Pavle Miholjević kao treći gitarist. Oni su jedni od najtraženijih producenata u domovini, odnosno predvodnici grupe Svadbas. Velika nam je čast da dijelimo binu s njima, fantastičnim dvojcem koji je i producirao naš zadnji album. Također, u postavi su i Edi Grubišić Cipal na bubnjevima (Detour, Bilk), Roni Nikolić na basu (NLV), te draga gošća Nikolina Kovačević kao treći vokal.

Kako to da još nikad dosad niste nastupili u Rijeci?

– Kao što deseci fantastičnih bendova iz Rijeke i okolice i dalje nemaju priliku češće nastupati u Zagrebu, tako ni mi ne uspijevamo u Rijeci ostvariti status »domaćeg« benda, kao što su to naprimjer Pipsi ili Jinxi. Ima vremena za sve, ne brinemo se, već se nadam se da ćemo upravo ovim koncertom otvoriti interes klubova i publike u jednom od najprogresivnijih i najljepših hrvatskih gradova.

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji na šanku The Beertije, u Dallas music shopu te na web-stranici entrio.hr po cijeni od 30 kuna. Početak koncerta zakazan je za 22 sata.

Komentari

komentara