Jonathan Todd Schwartz dugo je godina bio menadžer američke rock pjevačice Alanis Morissette, ali to više sigurno neće biti, kao što će ga ubuduće malo tko željeti za zaposlenika.

Naime, Scwartz je priznao da je tijekom nekoliko godina oštetio Morissette za, ni manje ni više nego 5 milijuna dolara!

Učinio je to u razdoblju od 2010 do 2014. godine i to tako što je prikazivao puno veće troškove od stvarnih, a razliku – budući da je brinuo o plaćanju – uzimao sebi!

Štoviše, kako piše Bilboard, Schwartz je od drugih izvođača (Beyonce, Mariah Carey…) kojima je bio menadžer ukrao još oko 2 milijuna dolara, a većinu tog novca je, kako tvrdi optužba, ulagao u ilegalni posao s marihuanom!

Alanis Morissette slučajno je otkrila veliku krađu onog trenutka kad je promijenila menadžera, a novi ju je upozorio da nešto s novcem „nije u redu“. Naravno, pokrenuti postupak Schwartzu će najvjerojatnije donijeti zatvor, a hoće li pokradeni ikad više vidjeti svoje milijunčiće potpuno je neizvjesno.

