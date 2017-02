Ironičnog imena, bend Merchandise dolaze iz Tampe, grada u Floridi poznatom po DIY punk i hardcore sceni.

Upravo s tim zvukom su i krenuli 2008. godine okupivši oko sebe publiku underground punk/hardcore scene. Međutim ljubav prema jazz i dub glazbi je vrlo brzo preokrenula njihov punkerski hardcore zvuk u mračniji post-punk prožet elektronskom glazbom. Žanrovskim skokom Merchandise samo dokazuju otvorenost i neograničenost u poimanju glazbe i umijeće da različite poglede na svijet prenesu kroz glazbu.

Nakon albuma »After The End« iz 2014. godine koji su snimili kao petorka i završetka turneje kojom su ga promovirali, Merchandise se rasformirao na svoju osnovnu jezgru koju čine Carson Cox (vokal, elektronika), Dave Vassalotti (gitara, elektronika) i Pat Brady (bas). Trio je uskoro otputovao u talijanski gradić Rosa na sjeveru zemlje i započeo rad na novom albumu »A Corpse Wired For Sound«. Jedan dio albuma je snimljena u Italiji, drugi dio u Carsonovom domu u Tampi na Floridi, a završne note su napravljene u studijima u New Yorku i Berlinu.

Naslov albuma inspiriran je kratkom znanstveno-fantastičnom pričom J. G. Ballarda koja savršeno opisuje stanje svijesti benda. Vassalotti kaže da su se u vrijeme »After The End« albuma preporodili kao rock bend, da bi ubrzo nakon toga ponovo se raspali jer jednostavno kao takvi nisu mogli potrajati, sve je to bio proces njihovog sazrijevanja.

Koncert prvotno planiran 14. studenog u Močvari, morao je biti odgođen radi ozbiljne ozljede pjevača Carsona Coxa. Potpuno oporavljeni, Merchandise 28. ožujka kreću na veliku europsku turneju u sklopu koje će nastupiti u 20 gradova, a u Zagreb i klub Močvara dolaze 20.4.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 55 kuna u prodaji su od 20. veljače, od 27. veljače cijena ulaznica će biti 65 kuna, a na dan koncerta, ukoliko ih ostane, 80 kuna.

