Legendarni bend Metallica najavljuje i drugi humanitarni koncert te aukciju za dobrotvornu organizaciju “All Within My Hands”. Koncert “The Helping Hands” će se održati 28. ožujka 2020. godine u intimnom interjeruju auditorijuma Masonic u San Franciscu, doznajemo s Rolling Stonea.

“Označite svoje kalendare i priključite nam se da vidite što to radimo od osnivanja fondacije 2017. godine. Doznajte sve o ciljevima koje podupiremo te o poslu kojeg radimo u lokalnim zajednicama, a mi ćemo zatvoriti večer nastupom uživom”, stoji u izjavi benda. “Nadamo se da ćete nam se pridružiti i slijedeće godine te nastaviti gledati stranicu za više detalja koji stižu krajem ove godine”, stoji na mrežnoj stranici benda iz Los Angelesa.

Metallica je formirala “All Within My Hands” s misijom “stvaranja održivih zajednica potporom obrazovanja radne snage i borbom protiv gladi te ostalih kritičnih lokalnih službi”, prenosi Rolling Stone.

Grupa je održala poseban akustični set prošle godine, kojeg su objavili na nedavnom LP-u “Helping Hands… Live & Acoustic at The Masonic”. Tog je prosinca fondacija objavila inicijativu obrazovanja za radnu snagu koja je obećala više od milijun dolara stipendija za deset lokalnih koledža.

Metallica se nedavno udružila i sa simfonijskim orkestrom San Francisca za dva koncerta “S&M2”, a nastupi su snimljeni i biti će prikazani u tri tisuće kina diljem svijeta, devetog listopada ove godine.

