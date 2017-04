Mike McCready, gitarist grupe Pearl Jam uskoro će objaviti knjigu fotografija koje je snimao nekoliko proteklih godina svojom malom polaroid kamerom noseći je posvuda, posebno na koncertne turneje, ali i vlastita putovanja.



Upravo stoga naslov te knjige bit će »Of Potato Heads and Polaroids: My Life Inside and Out of Pearl Jam«. Ovo Potato Heads iz naslova vezano je uz igračku koju, kao i kameru, McCready stalno nosi sa sobom. Uz do sada neobjavljene fotografije vezane uz grupu Pearl jam svoje mjesto u toj knjizi naći će i mnoge druge poznate ličnosti – Neil Young, Questlove, Paul McCartney, Sting, Dave Grohl, Bono, Jack White, Lady Gaga, Dustin Hoffman, Venus Williams… Knjiga bi se u prodaji trebala pojaviti u svibnju.

Komentari

komentara