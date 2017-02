Nazvati nastup grupe Let 3 koncertom znači nepravedno posegnuti za eufemizmom: još jednu potvrdu toga dobili smo u subotu u Domu sportova na ludom mini-festivalu koji se pod imenom Antivalentinovo održava drugu godinu zaredom.

Nije to bio »samo koncert«. Bio je to, između ostalog, i konceptualni performans i postmodernistička modna revija i multimedijalni muzej iluzija – sve u jednom. I za razliku od tolikih bendova koji su proboj u mainstream ostvarili devedesetih, Let 3 se nije kreativno ispuhao, nije otromboljio i ne jaše na staroj slavi. Naprotiv, stječe novu publiku: u subotu je ona dupkom ispunila dvoranu Doma sportova, a nakon jednosatnog zagrijavanja s odličnim, dobro usviranim i beskrajno simpatičnim Stampedom, i potom s veteranima scene Psihomodo popom, Let 3 ju je nagradio premijernom live izvedbom novog hita »Karmen«.

Sado-mazo barbike

Na mjestu poput ovog, preopterećenog poviješću, čovjek nakon određenog vremena osjeti zamor politikom. O tome, posredno, govori »Karmen« – pjesma koja označava uvod u novi materijal riječkog benda, označava potpuni zaokret od politički i društveno angažiranog projekta »Angela Merkel sere« koji je zagrebačkoj publici predstavljen prošle godine na trijumfalno uspjelom koncertu u Laubi. U istoimenoj Bizetovoj operi koja je ishodište nadahnuća za ovu pjesmu, »Karmen« je simbol eskapizma i karnalne ljubavi. Sve za čime putena ciganka čezne je ljubav oslobođena okova. Odjeveni u kreacije Juraja Zigmana s kojim već neko vrijeme surađuju, članovi benda na pozornici su djelovali kao čudesno uskrsli New Kids On The Block, samo naravno u bizarnijem izdanju, kao vremešni boy band sačinjen od penzioniranih generala, sa sado-mazo barbikama na reveru umjesto odličja.

Angela Merkel je otišla, a sad dolazi Karmen. Pred njom se savija svijet, a »krokodili jedu ideale za koje ginu budale«. Publika je ludjela. Nakon »Karmen« izvedena je »Artemida«, i to s nevjerojatnom žestinom i energijom koja je zapalila Dom sportova. Vizualno nadraživanje nastavilo se i kad je Prlja, za vrijeme moćne izvedbe »Djeteta u vremenu«, odjenuo baloner s napuhanim kondomima, a toplo su dočekane i antologijske »Droga«, »Nafta«, »Izgubljeni«…

Podivljali konzumerizam

Pod službenim pokličem »ništa ljubav, samo karanje«, ovaj se događaj ironično iskezio u brk podivljalom konzumerizmu koji od ljubavi i intime stvara utrživi praznik zarade. Let 3 je u »antiljubavnom« protestu okupio još istomišljenika: osim Stampeda, svirali su i mladi S3ngs i Psihomodo Pop koji u Zagrebu ima žilavu sljedbu. Gobac je bio poslovično energičan i u nekoliko momenata, ne pretjerujem, doveo dvoranu do usijanja. Za pamćenje ostaje izvedba »Telegrama Sama«, to je bio jedan od onih trenutaka.

Za kraj, dvije primjedbe. Čaša piva po cijeni od 20 kuna u oštroj je kontradikciji prema ideji Antivalentinova kao antikonzumerističke eksploatacije emocija. I drugo, nešto nije bilo dobro sa zvukom, i to je, nažalost, u nekoliko intervala zamalo pokvarilo večer, kad se iz zvučnika umjesto definiranih instrumenata i vokala čula samo buka.

