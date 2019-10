Silno me veseli izlazak mog prvog albuma. Nazvala sam ga »Snovi« zato što na na neki način označava početak realizacije mojih snova koje sanjam još od djetinjstva, odnosno želju za bavljenjem i izražavanjem putem glazbe – kaže talentirana riječka glazbenica, kantautorica Mirna koja će svoj prvijenac, objavljen u izdanju Menarta, riječkoj publici predstaviti sutra na koncertu u The Beertiji na Trsatu.



Što pripremate za nastup u The Beertiji? S kim ćete dijeliti pozornicu?

– Izvest ću uživo nekoliko pjesama s albuma uz pratnju benda koji čine Borna Benko na gitari, Mario Šimunković na basu, Dorian Cuculić na klavijaturama i Robert Slama na bubnjevima. Radi se o izvrsnim riječkim glazbenicima s kojima sam pjevala godinama na Jam Sessionu koji se održavao u klubu Tunel, a upravo zbog toga imamo dobru energiju na pozornici, kao što su to primijetili mnogi na promociji u Zagrebu. Vjerujem da bi ovog puta moglo biti još i bolje s obzirom na to da sviramo na domaćem terenu, pred domaćom publikom.



Album donosi vaših dvanaest kantautorskih pjesama nastalih u protekle dvije godine. Što biste rekli, koja im je poveznica? O kojim temama progovarate u pjesmama?

– Premda je svaka pjesma na albumu različita i ima »ono nešto svoje«, atmosferom i stilski su povezane u cjelinu koja opisuje jedno razdoblje mog stvaranja. Ne volim se žanrovski pretjerano ograničavati, no ako baš moram, onda ću reći da se radi o pop/rocku s dozom sjete koja je neizostavni dio mene, pa time i mojih pjesama u kojima pjevam o raznim socijalnim i društvenim temama, problemima današnjeg svijeta, ali i o vlastitim emocijama koje su prevladavale u trenutku pisanja nekih od pjesama na albumu.



Zadovoljna kritikama

Album je objavljen krajem rujna. Kakve su prve reakcije, kritike?

– Zadovoljna sam kritikama albuma jer su vrlo realne i pozitivne. Drago mi je što su kritičari u meni prepoznali potencijal i također dali vrlo konstruktivne osvrte na njega u svojim recenzijama. Mnogo mi znače i poruke podrške koje sam primila od kolega glazbenika, a izuzetno sam sretna što su mi se javili ljudi koji prate moj rad na društvenim mrežama s komentarima kako sam pravo osvježenje i željama da nastavim u svom radu jer publika je zapravo konzument glazbe koju stvaram i jako me veseli što ju je dirnula ili bar na neki način uveselila i zabavila.



Glazba je dio vašeg života oduvijek; kažete da je ona jedina postojana konstanta u vašem životu. Što vam ona daje?

– U glazbi mi je važan element igre i zabave, ali i svojevrsnog eskapizma od svakodnevnih problema, rješavanja negativnih emocija i kanaliziranja istih kroz nju. Glazba mi pruža smirenje i zadovoljstvo, osjećaj ispunjenja nakon dovršavanja pjesme, a ovaj album sam nazvala »Snovi« jer, osim što se na njemu nalazi istoimena pjesma, on označava početak realizacije snova još iz djetinjstva – da budem glazbenica i zadovoljim svoju potrebu za skladanjem i pisanjem.



Na albumu su vam suradnici bili Mark Mrakovčić i Darko Terlević i Zima (Cubies). Što je svatko od njih donio vašoj glazbi?

– Mark i ja smo se našli po pitanju glazbe i jako dobro smo se zabavljali dok smo pjesme snimali u studiju, a ono što mi se sviđa kod njega je neopterećenost i lakoća kojom pristupa radu, pa tako i mnoge instrumentalne ideje kojima je obogatio moju glazbu, ali i produkcijska rješenja koja su dala izvjesnu bajkovitost. S Markom sam snimila sve pjesme na albumu, osim pjesme »Mijenja me« za koju aranžman potpisuje Darko Terlević kojeg poznajem još iz razdoblja provedenog u Quasarru, a inače je odličan multiinstrumentalist i producent s kojim mi je bilo izuzetno ugodno surađivati, što se može prepoznati i u pjesmi kojoj je dao svoj pečat i nešto mračniju, romantičnu atmosferu. Pjesmi »Nestvaran« Zima iz Cubiesa osmislila je solo na orguljama, nakon što sam joj pustila demo pjesme na jednom od naših druženja, te joj time dala punoću i zvuk koji me podsjeća na rock glazbu iz razdoblja ‘60-ih i ‘70-ih godina prošlog stoljeća, što mi se odmah svidjelo s obzirom na to da sam i sama inspirirana glazbom iz tog razdoblja.



Prijatelji i suradnici

Vaši su stalni suradnici i Ira Tomić i John Kardum koji su zaduženi za vaše nagrađivane spotove i vizualni identitet. Što je to tako posebno u njihovoj estestici da je vas privuklo njima, a njih vama?

– S Irom i Johnom surađujem već više od dvije godine, a u međuvremenu smo se bolje upoznali i postali su mi dobri prijatelji koji me razumiju, pa tako i moj rad čiju emociju sve bolje iznose u videospotovima. Volim njihovu pomalo sanjivu retro estetiku i nesvakidašnje, često vrlo inovativne ideje kojima me svaki put iznova oduševljavaju, a koliko primjećujem i struku, s obzirom na brojne pozitivne komentare i činjenicu da je spot za pjesmu »Nestvaran« bio u ovogodišnjem programu Dana hrvatskog filma. Vizualni identitet smatram vrlo važnim, pa tako i videospotove kojima se često uspješno prenose poruke pjesama s obzirom da smo mi ljudi ipak vizualna bića i lakše shvaćamo vidjevši nešto, premda smo to prije već čuli. U cijeloj toj priči mi smo se međusobno prepoznali i zato je ta suradnja vrlo uspješna.



«Snove« ste nedavno predstavili i u Zagrebu. Imate li u planu i druge promotivne nastupe?

– Sutra u 20 sati u klubu TheBeertija predstavljam album riječkoj publici, a planiram ubrzo još nastupa o kojima ću vas, kada se budu znali konkretni datumi, izvjestiti na svojim društvenim mrežama.

Kao djevojčica pjevali ste u zboru, imali ste svoj bend, a kasnije ste bili članica i drugih poznatih sastava. Od koga ste najviše naučili o glazbi; tko vam je bio najveći uzor?

– Moj otac, Marin Škrgatić, bio je zagrebački skladatelj, pjevač i pjesnik, te je na mene prenio ljubav prema glazbi, a također me naučio kako da se njome kreativno izražavam. Time je on moj prvi i najveći uzor od kojeg sam dobila jedan od najboljih savjeta koji sam ikada čula, a to je da upotrijebim svaku negativnu emociju kao alat za kreativnost i stvaranje.

