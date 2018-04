Mlade i perspektivne glazbene snage, Sana Garić, Cubies i ZMaJ, pridružuju se line-upu INmusic festivala #13 na Jarunu, priopćili su organizatori.

Beogradska glazbenica Sana Garić prošle je godine objavila debitantski album “Svet za nas” koji je ocijenjen kao jedan od najuspješnijih albuma na regionalnoj sceni. Album obuhvaća širok spektar glazbenih stilova, a obogaćen je elektronskim utjecajima i autentičnim vokalom ove sjajne pjevačice. Sana će na INmusicu nastupiti s bendom kojeg čine Feđa Tom Franklin (bubanj), Pavle Popov (klavijature i gitara) i Miki Ristić (bas).

Cubies su mladi elektro pop-rock duo iz Zagreba, brat i sestra JJ & Zima. Predstavili su se nedavno singlom “Ti je ne voliš”. Nastupaju kao duo – uživo u isto vrijeme sviraju, pjevaju i miksaju svoje pjesme.

ZMaJ je instrumentalni electronica/rock sastav iz Virovitice. Početkom 2017. godine bend je održao ‘Izložbu zvuka’ u Gradskom muzeju Virovitica, a dio izložbe bilo je i istraživanje elektronske klupske glazbe, što je radikalno promijenilo zvuk benda. Kao rezultat toga nastale su glazbene minijature koje se protežu kroz različite elektronske žanrove proširujući ideju rock trija na jedinstven način.

Sana Garić, Cubies i ZMaJ prudružuju se odličnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, Superorganism i mnogi drugi.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine.

Komentari

komentara