Gostovanje mladog britanskog pjevača Toma Odella u Tvornici kulture 10. veljače ne samo da se uklapa u uspješno praćenje svjetskih pop trendova, već može biti i sjajan dar kojim dečki za Valentinovo mogu oduševiti svoje ljepše polovice.

Naime, Odell je zbog mladosti i izgleda te brojnih pomalo patetičnih ljubavnih pjesama već vrlo omiljen kod ženske populacije pa će sigurno i njegov nastup u Hrvatskoj biti praćen kulisom vriskanja ženskog dijela publike. Odell je pažnju na sebe skrenuo 2012. godine EP-jem »Songs from Another Love« te debi albumom »Long Way Down« (2013.) s kojeg je iznimno uspješan bio singl »Another Love« koji ga je učinio zvijezdom te titulom »Nada godine«. Uspjeh uveličava tri godine kasnije drugim studijskim albumom »Wrong Crowd«, a u Zagreb dolazi u okviru Jubilee Road Tour kojom predstavlja krajem prošle godine objavljen treći studijski album »Jubilee Road«.

Romantična zvijezda

Jedanaest novih pjesama s tog albuma dodatno će učvrstiti njegov položaj uspješne romantične pop zvijezde, a zanimljivo je da je album nastao pomalo neplanirano. Naime, uspjeh prva dva albuma i prateće turneje Odella su toliko iscrpile da je poželio uzeti bar šest mjeseci stanke te se s tim ciljem povukao u stan u istočnom dijelu Londona i odlučio »isključiti« se na neko vrijeme od glazbenog biznisa. Umjesto bavljenja poslom koji ga je učinio bogatim i slavnim, počeo je promatrati svijet oko sebe te otkrio da stanuje u ulici s nizom likova zanimljivih životnih sudbina. Upravo to motiviralo ga je da počne pisati tekstove i skladati pjesme o tim ljudima i tako je, u stvari, nastao album »Jubilee Road« u čijem se nazivu nalazi izmišljena ulica i to stoga što bi, dobro je pretpostavio, imenovanjem prave ulice izazvao možda i neželjenu pažnju javnosti. Pjesmama o likovima iz te ulice Odell je dodao i nekoliko svojih tipičnih ljubavnih i – eto albuma.

Najveći glazbeni uzor Toma Odella, ujedno i pjevač s kojim ga često uspoređuju, je Elton John pa ako volite starog engleskog maestra, sigurno će vam se dopasti i Odell čiji su najveći aduti kristalno čist visoki glas te sjajno sviranje piana i općenito instrumenata s klavijaturama. Kad se tome doda i znalačko komponiranje skladbi i jednostavni, ali efektni aranžmani, onda je krajnji rezultat vrhunski pop koji bez poteškoća pronalazi mjesta na svjetkim top ljestvicama, a konzumentima ostaje samo odlučiti čemu se više prikloniti – baladama ili pjesmama srednje brzog tempa.

Album otvara naslovna tema u kojoj slušamo priču o životu nekolicine likova iz te izmišljene ulice da bi uslijedio inteligentan završetak u kojem shvaćamo kako su svi napisani stihovi u stvari pismo voljenoj koja ga je napustila i molba da mu se vrati pa će zajedno promatrati život i ljude oko sebve. Taj pretežno baladični ton u kojem prevladavaju njegov glas praćen pianom i manjim doprinosom ostalih instrumenata uočavamo i u ljubavnim skladbama »You’re Gonna Break My Heart Tonight« i »Queen of Diamonds«, kritičnoj prema društvenim medijima »Don’t Belong in Hollywood« te odličnoj završnoj »Wedding Day« u kojoj slušamo priču o ocu koji s radošću i malo tuge ispraća kći na vjenčanje.

I brzo, i sporo

Slično kao i Elton John i Tom Odell u stanju je vrlo dobro otpjevati i pjesme bržeg i srednje brzog tempa pri čemu na ovom albumu Odell u »If You Wanna Love Somebody« te isto tako odličnoj «Son of Any Child« koristi sjajne prateće gospel i soul pjevače te gudače, a u »Half as Good as You« kroz duet s Alice Merton nudi klasičnu pop baladu zamišljenu tako da se dvoje koji je pjevaju žale jedni drugom na izgubljenu ljubav i zaključuju da će biti sretni nađu li nekog upola tako dobrog kao što je bila njihova prethodna velika ljubav. Iako Odell kroz stihove zna biti vrlo efektan, znaju mu se prilično često dogoditi i prejednostavni stihovi kakve nudi, primjerice, »Go Tell Her Now« u kojoj više sliči na Eda Sheerana no na Eltona Johna kojem je direktnu posvetu i zahvalu iznio u vrlo dobroj »Son of an Only Child« koja počinje kao balada, a završava u brzom ritmu s puno elemanata rocka pri čemu je lako uočljivo a la Elton John korištenje piana, a da sve bude jasno potvrđuju i stihovi »I’m sick of singing ’bout my broken heart, I’m a rocket man« kroz koje navodi naziv jednog od Eltonovih uspješnih albuma. Unatoč tom oslanjanju, djelomično čak i oponašanju Eltona Johna, nedvojbeno je da je Tom Odell dovoljno originalan autor koji zna stvoriti dobre vlastite pjesme pa će ga i stoga biti dobro čuti i vidjeti u Zagrebu.

Lista uzora

Thomas Peter Odell rođen je 24. studenog 1990. godine u Chichesteru. Otac mu je pilot pa dio djetinjstva provodi na Novom Zelandu. S 18 godina upisuje glazbeni koledž u Liverpoolu gdje studirajući radi kao konobar i nastoji što više nastupati. Godine 2010. seli u London, a već dvije godine kasnije objavljuje debitantski EP »Songs from Another Love«. Uz Eltona Johna listu njegovih uzora čine još i David Bowie, Jeff Buckley, Bob Dylan, Leonard Cohen, Leon Russell, Billy Joel, Randy Newman, Tom Waits i Bruce Springsteen.

