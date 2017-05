Mostarski reggae bend Zoster priključuje se line-upu dvanaestog INmusic festivala na Balkan Stageu.

Energični Zoster nastao je Mostaru u jesen 2000. godine kao potreba da se progovori o aktualnim problemima i stanju društva. Članovi Zostera (Mario Knezović/vokal, Atilla Aksoj/gitare,bas,prateći vokal, Gabrijel Prusina/klavijature, Goran Rebac/bubnjevi) smatraju da je upravo reggae glazba idealna za prenošenje poruka tolarancije, mira, progresivnosti, afirmacije, ljubavi, a ponekad i edukacije, za koje smatraju da su prijeko potrebni u regiji u kojoj je prema njima svake agresivnosti, pa čak i u glazbi, previše. Zoster su svoj debitantski album »Ojužilo« izdali 2005. godine, a uslijedili su »Festival budala« 2007., »Imači kada« 2012. i »Srce uzavrelo« 2015. godine.

Odlični Zoster priključuju se line-upu dvanaestog izdanja INmusic festivala: Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki, Flogging Molly, Darku Rundeku, Slaves, Repetitoru, Danko Jones, Booka Shade, The Strange, Legendary Shack Shakers i mnogim drugima!

INmusic festival bit će održan od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom jezeru Jarun. Potražnja za ulaznicama izrazito je velika te se ove godine očekuje i rekordna posjećenost.

Komentari

komentara