Ako bismo se zapitali što je zajedničko kultnom Palachu i trima djevojkama iz Parme, onda bi svakako odgovor bio da štuju istog boga, slavnog basista Motörheada – Lemmyja.



Ian Fraser Kilmister, poznatiji pod umjetničkim imenom Lemmy, preminuo je 28. prosinca 2015. godine, a iste godine Jenny, Elisa i Veronica osnivaju jedini europski ženski tribute band Motörheada i postaju Lemma Basstard, Filippa Campanabella i Vikkey Dee. Njihov način života i razmišljanja dokaz je da rock glazba i danas nadilazi rasu, religiju, žensko osnaživanje, pa čak i glazbu. Dokazuje da je rock glazba čista emocija, a kada ti službena Facebook stranica Motörheada objavi promotivni video, što se djevojkama i dogodilo, baš kao i Lemmy, postaješ besmrtan. Motörqueensice su odradile brojne europske turneje, a nedavno i hrvatsku, a jedan od nastupa turneje odvio se, uz Zagreb i Pulu, i u riječkom Palachu te smo se na njega, između ostaloga, osvrnuli, u razgovoru s Lemmom Basstard, Filippom Campanabella i Vikkey Dee.

Motörhead je religija

Znamo za stereotip da Talijani ne znaju engleski jezik. Kako govorite engleski tako dobro?

LEMMA: Odmalena čitam tekstove rock pjesama. Ako zbilja voliš neku glazbu i zanima te što govoriš dok pjevaš, moraš doznati značenje pjesama.

Kratko sam živjela u Italiji, ali sam uspjela primijetiti da jako puno Talijana sluša rock, kao da je rockerska zemlja?

LEMMA: Rock se u Italiji može čuti svugdje. Od klubova do radiopostaja.

Zašto je tako popularan u Italiji i danas?

LEMMA: Volimo partijati, pjevati i derati se glasno na koncertima.

Zašto Motörhead?

LEMMA: Motörhead je religija, a Lemmy je bog!

Kada ste to otkrili?

LEMMA: Kad sam imala 18 godina, 2005. godine. Čula sam pjesmu »Born to raise hell«. Iznutra sam osjetila neki novi osjećaj i pomislila: woow, pa ovo je predivno!

Ženski ste tribute bend Motörheada. Je li to normalno u Italiji?

LEMMA: Zapravo da, u sjevernoj Italiji je puno ženskih rock bendova. Volimo razvaliti pozornicu i osjetiti ritam. Živimo glazbu. Svaku noć odemo u prostoriju gdje vježbamo zajedno, osim Motörheada i autorske pjesme.

Kakav je osjećaj kad muškarci vrište na vašim koncertima?

LEMMA: Odlično. Vrištim s njima.



Jeste li imale negativnih iskustava ili čule negativne komentare jer ste žene koje izvode Motörhead?

LEMMA: Ne. Jednom je u Milanu jedan muškarac tražio da skinemo grudnjak.

Je li to uobičajeno ili se to jednom dogodilo?

LEMMA: Ne, samo se jednom dogodilo, ali smo skinule grudnjak.

Kako ste se osjećale?

LEMMA: Oslobađajuće!

Stav, stil i sloboda

Jeste li feministkinje? Mislite li da doprinosite na neki način ženskom osnaživanju?

LEMMA: Često razmišljam o feminizmu i mislim da na neki način jesmo feministkinje, ali ovo je samo rock and roll za mene i ako nas slušate zatvorenih očiju, nećete znati jesmo li muškarci ili žene.

Što je za vas rock and roll? Za sve vas?

LEMMA: Stav!

FILIPPA: Način razmišljanja i stil života.

Kakav je to stil života?

FILIPPA: Sloboda.

VIKKEY: Sloboda je prava riječ jer kad sviraš rock and roll, slobodan si na sve moguće načine.

Je li danas teško biti slobodan?

LEMMA: Da, svaki dan se probudiš i moraš na posao, ali kad završiš s poslom, ipak si slobodan svirati rock and roll.

FILIPPA: Svaki dan društvo nam govori što da radimo i kako da radimo i umorne smo od takvog načina razmišljanja. Moram uzeti gitaru da bih bila slobodna i nitko mi neće govoriti kako da sviram.

LEMMA:Rock and roll nema dob, spol ni rasu. Rock and roll je jednostavno rock and roll.

Jeste li čuli komentare da nećete zvučati dobro jer ste žene?

LEMMA: Da, jer je rock snažan i čvrst, a žene kao nisu. Žene bi trebale biti slatke i nježne, a mi nismo nježne na takav način. Muškarci to ne mogu prihvatiti. Naravno, ne svi muškarci.

FILIPPA: Kao da postoji natjecanje od strane nekih muškaraca, ali mi se ne natječemo s muškarcima.

Što je sa ženama?

LEMMA: U Rijeci sam vidjela puno žena koje su stvarno uživale na našem koncertu, ponekad u Italiji to nije slučaj. Čujemo negativne komentare jer smo u minicama na pozornici. Kada završimo na posteru, puno muškaraca želi ići na naš koncert vidjeti p…u, pa su žene ljubomorne, ali mi nismo zainteresirane za njihove muškarce. Rekla bih svim ženama koje žele svirati – učinite to. Na način koji želite, iako nije lako. Samo to učinite. Budite snažne i jake. Nikad ne odustajte. Uzmite mikrofon, bas, gitaru ili bubnjeve, i razvalite!

Rock osjetiš u utrobi

Živite li od glazbe?

LEMMA:Pokušavamo.

Može li se?

LEMMA: Teško je platiti račune.

Kako uspijete uskladiti posao i svirke?

LEMMA: Strašću. Filippa jedina ima stalni posao. Mi radimo povremeno. Ona je inženjerka, možda će nas napustiti zbog toga.

Jeste li poželjele odustati?

LEMMA: Ne, iako sam htjela odustati kad sam ostala bez glasa na šest mjeseci, ali naš prvi bubnjar me odgovorio od toga i drago mi je da jest.

Kako ste se probile?

LEMMA:Slale smo naš rad svim mogućim klubovima. Čini mi se kao da je Filippa slala 60 mailova dnevno. Imale smo sreću jer smo napravile promotivni video koji je završio na službenoj Facebook stranici Motörheada. Nakon toga nas je kroz nekoliko tjedana pratilo preko 6000 ljudi. Brojala sam 5600, 5700, 5800…

LEMMA: Ljudi nas prepoznaju u glazbenim dućanima i kažu da su gledali video. Ponosne smo.

Kako ste došle nastupati u Rijeku?

LEMMA: Vinko Golembiowski iz RiRocka nas je pozvao.

Jeste li znale da Rijeka u bivšoj Jugoslaviji dobila nadimak rock grad? Novi val je u osamdesetima uz Zagreb, Ljubljanu i Beograd, krenuo upravo iz Palacha gdje ste svirale.

LEMMA:Neee! Wooow! Samo znamo da je Rijeka predivan, jedinstven grad s dugom poviješću. Počašćene smo i ponosne. Sretnice smo. Hvala, Vinko!

Kakva je bila riječka publika?

LEMMA: Ljudi su bili super. Jako puno je mladih ljudi koju su plesali i skakali i pjevali cijeli koncert. Od prve do zadnje pjesme!

VIKKEY:I headbangali!!

Koja je razlika između talijanske i riječke publike?

LEMMA: U Rijeci ima puno više mlade publike nego u Italiji. Sretna sam što sam vidjela mlade dečke i djevojke.

Možda rock u Rijeci nije mrtav?

LEMMA: Ne, nikako! Ljudi su se od prve do zadnje pjesme derali: toooo, idemooo! Bilo je itekako živo!

FILIPPA: To zato što smiju pušiti u klubovima.

Zašto je rock i dalje danas popularan? Zašto nije umro?

LEMMA: Rock osjetiš u utrobi. To nije slučaj s ostalim žanrovima jer te oni mogu proći, a rock and roll te nikad neće napustiti. Ako ga voliš, s tobom je svaki dan. To nije jednostavna glazba. Ona je za snažne ljude.

