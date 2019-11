Baš kad čovjek pomisli da je riječki zvuk spao na dobra sjećanja i onih nekoliko bendova i pojedinaca koji su mlađahno binom skakutali tamo one 1978. ili krajem ‘80-ih i početkom ‘90-ih godina prošlog stoljeća, stiže iznenađenje. Ime mu je Mrave brojim i totalno je neubrojivo i neukalupljivo. Koliko, čut će svi oni koji danas u podne »svrate« na Mikser.hr ili njihovu fb stranicu, na kojima će »brojači mrava« premijerno prikazati spot za pjesmu »Moje pleme«.



Predstaviti Mrave brojim nije baš lako. Čudni neki ljudi u tom novom riječkom bendu ili kolektivu kako sami sebe nazivaju. A tek njihova umjetnička imena! Osnivač kolektiva je Gospođa Pitomi. Iza tog pseudonima krije se iskusni i osebujni riječki glazbenik, član prve postave grupe Grč te dugogodišnji član grupe Let 3. Uz njega kolektiv Mrave brojim čine Zoki Oktava, Sunce Mamino i Gospodin Morski.



«Moje pleme«

A zašto su se ti ljudi neobičnih imena, pa bila ona i umjetnička, gradu i svijetu odlučili predstaviti baš ovim spotom i baš ovom pjesmom, pitamo osnivača Gospođu Pitomi.

– To je pjesma o ljudima koji su u sučevoj nadoknadi ugasili perilicu na programu »Ispiranje mozga« i probudili se. U spotu za pjesmu »Moje pleme« korišteni su kadrovi fantastičnog performansa velikog broja sudionika okupljenog oko skupine umjetnika 1000 Gestalten iz Hamburga. Performans je izveden u sklopu protesta za vrijeme održavanja Summita G20 u Hamburgu 5. srpnja 2017. godine. Uz dopuštenje 1000 Gestalten i pod dirigentskom palicom redatelja Igora Modrića ujedinjena su dva potpuno različita umjetnička projekta u jedan novi, što je na kraju rezultiralo ovim sjajnim spotom.



Željeli smo razriješiti i cijelu tu spiku s imenima, pa pitamo – zašto?

– Spika s imenima je u tome što bih volio da se ljudi pitaju pitanje – ŠTO svira Mrave brojim, a ne TKO svira. Tko svira je nebitno. Fokus je na našoj glazbi, našim pričama. OK, toliko o tome, a sada me pitaj kako je nastalo »Moje pleme«.



Pitam.

– »Moje pleme« je nastalo 2017. godine, upravo u vrijeme i pod utjecajem protestnih demonstracija za vrijeme održavanja Summita G20 u Hamburgu. Gledajući fotografije s protesta na ulicama Hamburga neletio sam na fotke 1000 Gestalten i dalje znaš…



Prvi album

Ne znam.

– Sat povijesti kreće – u snimanje »Mojeg plemena« krenuli smo Zoki Oktava i ja. Upoznali smo se u redu za pokaznu. dakle, počeli smo kao duo. Zoki je u početku svirao bass, onda je prešao na klavijature. Zovemo u pomoć Sebastijana Mavrića (HNK i Belfast food) te Petru Gojak kao prateći vokal. U studiju nam se pridružuje i Sunce Mamino (njen vlastiti band zove se Flip-Flop Fatality) i to kao povratnica u Mrave brojim. Dolazi poziv za nastup na Sailoru, kontaktiram Gospodina Morskog (glazbenik i kipar, matični bend mu je ČeBoBo ČeNaNa, svira i s Mrletom i Ivankom i što ti ja znam skim sve ne), Morskog sam tako prozvao jer sam izrađuje instrumente, a onaj na kojem svira u Mrave brojim nazvao je Raža pa je spika da u tamnim zakutcima oceana pronalazi organske tvorevine koje ga inspiriraju za izradu vlastitih instrumenata. Eto, kratko i jasno, ha?



DVA PROJEKTA U JEDNOM

U spotu za pjesmu “Moje pleme” korišteni su kadrovi performansa sudionika okupljenog oko skupine umjetnika 1000 Gestalten iz Hamburga. Performans je izveden u sklopu protesta tijekom održavanja Summita G20 u Hamburgu 5. srpnja 2017. godine. Uz dopuštenje 1000 Gestalten i pod dirigentskom palicom redatelja Igora Modrića dva su potpuno različita umjetnička projekta ujedinjena u jedan novi

Što se radi trenutno?

– Trenutno smo u studiju, snimamo materijal za album koji će izaći za Dallas Records. Studio je GIS, a producent Matej Zec koji tamo miješa i pripitomljava naše zvučne valove. Prije albuma van će sigurno ići barem još jedan singl.



Kako nazvati odnosno gdje svrstati glazbu koju svira kolektiv Mrave brojim. U drugačiju to svakako ali…

– Nemam pojma, ali rekao bih narodnu glazbu.



«Zemlja Kamenog Bizona«

Narodnu?

– Pa da. Pojam Narod se od strane određenih struktura dosta privatizira i ispada da svi koji ne misle kao te strukture, nisu narod, nego su valjda stabla ili ribe. Narod je promijenjivog oblika, prostora, jezika i kulture i tako treba biti. Dakle i mi u bendu smo narod, i oni koji nas slušaju su narod pa je time naša glazba narodna.



OK, zaključujemo da priča Gospođe Pitomi drži vodu. Raspitujemo se o planovima.

– Prvo odraditi studio i onda krenuti u promociju singla. Svirati čim više, to je prioritet. I ako te baš zanima, a neugodno ti je pitati – radni naslov albuma glasi »Zemlja Kamenog Bizona«.



Zašto »Zemlja Kamenog Bizona«? Istina ima nešto »indijansko« u svemu tome.

– Zašto ne? A što se tiče Indijanaca, pa da… Indijanci neki koji se nalaze svuda, u kompjuteru, u Rumunjskoj, u moru, na Suncu… Hoćeš još nešto pitati?



Neću.



Riječ ima Gospođa Pitomi

– Mrave brojim je fraza koja opisuje posebno stanje duha koje se postiže dugotrajnim boravkom na vrlo izoliranom mjestu. Ima i drugih načina, ali ni jedan nije lagan. To bih nazvao »normalnim« stanjem, odnosno stanjem kada konačno postaneš normalan, kada postaješ Čovjek, slobodan, zdrav, sunčan i bezvremen. Prvi put sam tu frazu čuo i to stanje postigao na otoku Biševo. Želja nam je pokušati glazbom pomoći našoj publici da postigne »mrave brojim«, a sudeći prema prvim iskustvima, to nam izgleda ide bolje nego smo se nadali.





Komentari

komentara