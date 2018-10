Mjesec dana uoči zagrebačkog koncerta legendarne grunge grupe Mudhoney koja će tim nastupom obilježiti 30 godina djelovanja, objavljena su imena predgrupa.

Na cijeloj europskoj turneji bend prati češka indie rock grupa Please The Trees koja svira pod utjecajem Arcade Firea i Grizzly Beara, a u Zagrebu je već nastupila 2015. godine prije grupe Two Gallants.

U Močvari će ulogu predgrupe imati i dno. iz Zagreba, relativno novi bend, osnovan 2014. godine, nakon raspada Cherkezi Uniteda. Koncert grupa dno., Please The Trees i Mudhoney zakazan je za 24. studenog, a tog se dana u Laubi održava Yammatovo 4 na kojem gostuje Johnny Marr, gitarist nekadašnjih The Smithsa. Kako je interes za oba koncerta jako velik, satnica će biti tako složena i na vrijeme objavljena da oni koji žele, mogu stići i u Laubu i u Močvaru.

Please The Tress je češki indie rock bend koji svira pod utjecajem Arcade Firea i Grizzly Beara. U 9 godina, koliko bend službeno postoji, snimili su 6 studijskih albuma, održali preko stotine koncerata u Europi, Velikoj Britaniji i SAD-u, a trenutno promoviraju ovogodišnje studijsko izdanje „Infinite Dance“. Iako je u jednom trenutku bend imao 6 članova, posljednji album su snimali kao trojac, a na njemu su gostovali, između ostalih, John Grant, Thor Harris (ex Swans), Corey Gray (The Decemberists) i Brandon Eggleston (The Mountain Goats, Modest Mouse). Zanimljiva informacija je da bend u svakom gradu u kojem nastupa zasadi po jedno drvo što dokumentiraju na Facebooku i označe na mapi (http://g.co/maps/t9ne8). Please The Trees smo već imali prilike gledati u Zagrebu, također u Močvari, 2015. godine gdje su zasvirali prije koncerta Two Gallantsa.

Grupa dno. osnovana je krajem 2014. godine nakon raspada Cherkezi Uniteda. Gitarist Daba i bubnjar Nino željeli su nastaviti svirati, pa im se igrom slučaja pridružio basist Oleg. Svi članovi benda aktivno su prisutni na underground i alternativnoj sceni još od početka 90-ih godina, a svirali su u mnogim punk-rock, hardcore i sličnim bendovima.

S obzirom na bogato iskustvo, bend je odlučio strpljivo graditi karijeru, lišen grozničave potrebe da što prije izađe u javnost i prezentira svoju glazbu, što su iskoristili za temeljit i dugotrajan rad na smišljanju i aranžiranju autorskih pjesama. Krajem 2016. godine u splitskom studiju Bozon snimili su demo-snimke koje su uvod u pravo studijsko snimanje. Nakon uspjeha na Karlovačko RockOffu i osvajanja nagrade za najbolju izvedbu, krenulo se s ozbiljnim snimanjem. Album je snimljen u studiju Sunday Studios u Sv. Nedjelji, snimali i producirali su ga Sven Pavlović i Mijo Gladović, a masteriran je u Amsterdamu kod legendarnog Zlaye. Od listopada 2018., dno. postaje član obitelji Geenger Records.

