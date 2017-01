Na koncertu Antivalentinovo 2 što će biti održan 11. veljače u zagrebačkom Domu sportova grupama Let 3 i Psihomodo Pop pridružit će se i grupa Stampedo.

Trima domaćim bendovima na pozornici se nažalost neće pridružiti najavljeni gosti iz Slovenije, punkeri Niet, jer su u međuvremenu okončali karijeru.

– Stampedo je za ljubav, no stvarno nema ništa protiv slogana koji to niti uključuje niti isključuje! Dođite ranije na Stampedo! Mi nećemo biti predgrupa! Mi ćemo biti predigra, a za žene to je više od pola posla, najavila je Ivanka Mazurkijević.

Ulaznice za dvije osobe prodaju se po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna. U prodaji su i pojedinačne ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 70 kuna. Na dan koncerta ulaznice za dvoje prodavat će se po cijeni od 140 kuna, a pojedinačne po cijeni od 90 kuna. Ulaznice je moguće kupiti u Dallas Recordsu i Dirty Old Shopu u Zagrebu, u sustavu Eventima i na eventim.hr te u riječkom Dallas Music Shopu.

Komentari

komentara