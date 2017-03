Irsko-američka sedmeročlana celtic-punk skupina Flogging Molly nastupit će na 12. izdanju INmusic festivala, koji će se održati od 19. do 21. lipnja na zagrebačkom Jarunu, najavio je u srijedu organizator.

Flogging Molly svirat će na glavnoj pozornici, a to im je već treći nastup na najvećem zagrebačkom rock festivalu. Ove godine očekuje se njihov novi studijski album, a publika INmusic festivala imat će među prvima u Europi priliku poslušati njihove najnovije pjesme.

Keltska punk sedmorka okupila se 1997. godine u Los Angelesu. Nazvani prema pubu Molly Malone’s u kojem su održali prve nastupe, svoj prepoznatljiv zvuk – kombinaciju tradicionalne keltske glazbe i rocka, razvijali su spajajući tradicionalne irske instrumente s instrumentima poput gitare, bubnjeva ili violine.

Brzo su privukli velik broj fanova te im je 2000. godine izašao prvi studijski album »Swagger«. Nasljednik njihove debitantske uspješnice bio je »Drunken Lullabies» (2002. godine), a slijedili su »Within a Mile of Home» (2004.), »Float» (2008.), koji je postao njihovim najuspješnijim albumom s hit singlovima poput »Paddy’s Lament« i »You Won’t Make a Fool Out Of Me«, te zadnji studijski album »Speed of Darkness» (2011.), koji je zauzeo visoko deveto mjesto na Billboardovoj ljestvici najprodavanijih albuma.

Za 12. INmusic dosad su najavljeni Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Slaves, Repetitor, Public Service Broadcasting i dr. Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 399 kuna do 17. ožujka 2017., u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu i putem službenog festivalskog webshopa.

