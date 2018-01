Na 13. INmusic festivalu, na OTP World Stageu, premijerno će nastupiti ‘Portugal. The Man’, američki rock sastav novije generacije čiji je izričaj mješavina eksperimentalnog rocka, psihodelije, bluesa i popa, najavili su organizatori u četvrtak.



John Gourley i Zach Carothers osnovali su bend 2004. u malenom gradiću Wasilla na Aljasci, a ranije su surađivali s bendom Anathomy of a Ghost.

»Prve demo snimke nastaju 2004., slijedi američka turneja i album prvijenac »Waiter: You Vultures«. Svaki idući album svojevrsno je sistematično istraživanje cijelog niza žanrova, od eksperimentalnog rocka i psihodelije do bluesa i popa. Četiri prva albuma su Church Mouth, Censored Colors, The Satanic Satanist i American Ghetto«, stoji u priopćenju.

Albumom In the Mountain in the Cloud, dodaje se, sastav se približava psihodeličnom pop-rocku, u suradnji s Danger Mouseom izdaju album Evil Friends, a kao predgrupa nastupaju na europskoj turneji The Black Keysa.

Lani je objavljen najavni singl, nominiran za Grammya u kategoriji najbolje pop izvedbe dua ili grupe, Feel It Still, nakon čega je uslijedio album Woodstock. Njihov hit Feel It Still ima preko sto milijuna prikaza na Youtubeu.

Portugal. The Man pridružuju se impresivnim glazbenim imenima ovogodišnjeg INmusica među kojima su Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrne, Skunk Anansie,The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes i drugima.

INmusic festival održava se od 25. do 27. lipnja.

