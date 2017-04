Pulski Kaštel će u subotu 29. travnja biti poprište drugog izdanja glazbene manifestacije Prvi maj geri!, koja donosi koncertna gostovanja četiri benda.

Nastupit će pulski Pasmaters (HC punk), zabočki Upset (HC), zagrebački Mašinko (punk) i Šank (street rock/punk rock).

Ulaznice se mogu kupiti u Puli u pretprodaji u Rock Baru Mimoza i u Zagrebu Dirty Old Empire. Do 24. travnja, ulaznice se prodaju po povoljnijoj, “early bird” cijeni od 60 kuna; od 24. do 29. travnja cijena ulaznice je 70 kuna, a na dan koncerta ulaznica košta 80 kuna.

U slučaju kiše, festival se seli u Hotel Pula.

