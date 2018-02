Riječka grupa Jonathan objavila je spot za singl “I Never Meant To Be There”skinut s nedavno objavljenog albuma “To Hold”.

Pjesma koja je najavila drugo izdanje benda u dobila je upečatljiv video za čije snimanje, montažu i produkciju je zaslužan Filip Gržinčić. Sniman u Malinskoj u sklopu bivšeg hotelskog kompleksa Haludovo, spot pokazuje igru pokreta i statičnosti u kojoj glavne uloge preuzimaju članovi benda, a savršeno paše uz singl.

Pjesma je skinuta s novog albuma, a objavom “To Hold” zaokružena je cjelina započeta izdanjem “To Love” koje je objavljeno u veljači 2017. i ušlo u vrh većine godišnjih top lista. Najavljeno singlovima “Something To Cry About” i aktualnim “I Never Meant To Be There”, novo izdanje u samo nekoliko dana naišlo je na sjajan prijem kod medija i publike.

Album “To Hold” Jonathan će koncertno promovirati u Pogonu kulture u Rijeci 21. travnja, gdje im se kao predizvođačica priključuje Lovely Quinces, a ujedno će s bendom izvesti pjesmu “I Don’t Mind” koja je dio novog albuma i označava prvi duet za Jonathan. U zagrebačkoj Tvornici kulture, klubu koji je bend već nekoliko puta napunio, Jonathan se vraća 12. svibnja.

Album je dostupan za download na bandcamp stranici Jonathana.

Ulaznice za oba koncerta su u prodaji po cijeni od 60 kn, dok će na dan koncerta trebati izdvojiti 80 kn. Ulaznice za zagrebački koncert se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13), Aquariusu CD Shopovima (Varšavska 13 i Branimir centar), na svim prodajnim mjestima Eventima te online na www.eventim.hr. Ulaznice za riječki koncert se mogu kupiti u Dallas Music Shopu (Splitska 2), na svim prodajnim mjestima Eventima te online na www.eventim.hr.

Komentari

komentara