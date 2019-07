Pomalo nekonvencionalno okupljanje predstavnika medija organizirao je u četvrtak Joe Bašić, alfa i omega Ultra Europe festivala: ne slučajno, dodajmo, već kako bi sve uvjerio da je promjena lokacije održavanja najvećeg godišnjeg glazbenog događaja u Hrvatskoj zapravo korak naprijed!

Jer nakon šest godina na Poljudu, Ultra Europe će se od ove godine održavati na Parku mladeži (ne, nema šanse da otiđe iz Splita u, recimo Španjolsku, garantira Bašić te njegova organizacija MPG Live) što je dogovoreno u “pet do dvanaest”, prije niti desetak dana.

Međutim, s pripremama i radovima na pozornicama su čak ispred plana, tvrde naši sugovornici. Posebno su naglasili potencijal kompleksa Parka mladeži, koji de facto nema stadion, ali će pozornice biti bolje raspoređene te će se bolje osjetiti festivalska atmosfera.

– Ovaj prostor ima 15 tisuća kvadrata više nego Poljud, a u narednim godinama zonu Festivala ćemo još proširiti tako da nova lokacija ima potencijal postati jedan od najvećih festivala u Europi koji može primiti preko 180 tisuća posjetitelja. – objasnio je Bašić dok smo obilazili Park mladeži, još uvijek užurbano “gradilište”.

Zbog kiše proteklih dana dio iza samog stadiona, tzv. “bacalište” gdje će biti velika mix zona, zapravo neka vrsta glavnog “trga” između tri glavne pozornice, je pomalo blatnjava no organizatori su mislili i na to – iz Like je dopremljena piljevina kako bi se “izgladile” neravnine…

No, glavna pozornica je spremna.

– Naš Main stage je najveći do sada, dimenzije su poput zgrada u pozadini. Širok ge gotovo 80 metara, 16 metara u visinu, ima 1,500 kvadrata LED ekrana. Ovakav stage nikad nije bio postavljen u regiji niti na jednom koncertu, najveći je do sada, svjetskih dimenzija, čak za 15 metara veći nego što je U2 imao na koncertu u Maksimiru. – ponosan je Bašić.

Na njemu će pored desetaka svjetski poznatih DJ-eva u petak od 21 sat nastupati David Guetta (s tri nove stvari), dok će u nedjelju sve Ultranaute raspametiti Swedish House Mafia, za čiji nastup će gigantska pozornica biti izmijenjena, a najavljeni su spektakularna produkcija i specijalni efekti.

No, Bašić se zadržao na Resistance pozornici, koja mu je “prirasla srcu”.

– Resistance stage je naš najatraktivniji stage, pogotovo za ljubitelje underground glazbe, Tehno i Housea. Vizura toga stagea upotpunjena je pogledom na splitsko brodogradilište i u dogovoru sa škverom mogli bi osvijetliti dizalice tijekom Ultre, što bi upotpunilo cijeli doživljaj.

Također u dogovoru s gospodinom Tomislavom Debeljakom, vlasnikom Brodosplita, razmišljamo da goste u ponedjeljak prebacimo na otoke najvećim jedrenjakom na svijetu kojeg su oni proizveli… – ekskluzivno je najavio Bašić plovidbu prema Braču, Hvaru te Visu, gdje se Ultra Europe nastavlja idući tjedan.

Naravno, nije morao posebno naglašavati da će takva jedinstvena plovidba biti rezervirana za VIP goste, a VIP ulaznica više nema! Sve su rasprodane, kaže organizator, dodajući kako ove godine očekuje pet do šest tisuća posjetitelja više nego prošlih godina, po danu između 35 i 40 tisuća.

Kako je Park mladeži bliži stambenim zgradama od Poljuda, organizatori su razgovarali sa stanarima susjednih ulica.

– Imali smo određene situacije gdje ljudi ne mogu otrpjeti buku, no nekolicini smo omogućili smještaj na drugim lokacijama tijekom ova tri dana. Dogovorili smo s većinom stanara zajednički suživot, buke će biti ali građani Splita su prepoznali važnost ovog projekta te su svjesni privilegije što se Ultra Europe Festival, kojeg želi cijeli svijet, održava u njihovom gradu pa se mogu strpjeti tri dana.

Organizirali smo redarsku službu koja će omogućiti sigurnost u obližnjim kvartovima, i izvan stadionskog kompleksa postavili smo javne WC-e, a sve pozornice su okrenute tako da je poleđina prema stambenim objektima. – zaključio je Joe Bašić.

