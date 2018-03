Jonny Greenwood, gitarist grupe Radiohead, već je znan po radu na fimskoj glazbi, a ove će godine taj svoj dio bavljenja glazbom uvećati.

Naime, tek što je predstavljen njegov glazbeni doprinos filmu „Phantom Thread“, novomradu Paula Thomasa Andersona, Greenwood je obavijestio javnost kako je napravio i glazbu za film „You Were Never Really Here“ kojeg je režirala Lynn Ramsey. Š

toviše, soundtrack iz tog filma u kojem glumi Joaquin Phoenix i kojeg se najavljuje kao „Taksistu“ novog stoljeća, bit će moguće nabaviti već 9. ožujka, a film će u kina 6. travnja.

