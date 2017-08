Američki bend The Killers koji se trenutačno nalazi na povratničkoj turneji poznat je i po svojim prilično dojmljivim coverima omiljenih bendova.

Najpoznatiji je “Shadowplay” nikad prežaljenih Joy Division, koji se posljednjih 7-8 godina redovito nalazi na setlistama sastava iz Las Vegasa predvođenog Brandonom Flowersom.

Među desecima pjesama koje su dosad obradili nalaze se “There Is A Light That Never Goes Out” The Smithsa, “Romeo And Juliet” Dire Straitsa, “Don’t Look Back In Anger” Oasis, “Girl Just Wanna Have Fun” Cindy Lauper, “Is This It” The Strokesa, “The Bucket” Kings Of Leon, “Obstacle 1” Interpola, “Ultraviolet” U2 i mnoge druge.

Ovih dana popisu su na festivalu Lollapalooza u Chicagu pridodali još dvije pjesme.

Prva je “Starlight” grupe Muse s albuma “Black Holes And Revelations” koju su izveli u čast benda koji je u posljednji čas otkazao nastup na istom festivalu. Druga je stari hit “Disarm”, kojim su u njihovom gradu odlučili odati posvetu čikaškim Smashing Pumpkins.

Pogledajte kako obje stvari zvuče u verziji Killersa i Brandona Flowersa.

