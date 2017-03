Trideset godina prošlo je od snimanja prve ploče KUD Idijota »Bolje izdati ploču nego prijatelja«. Jedno od najznačajnijih diskografskih izdanja u Istri ali i bivšoj državi snimljeno je u veljači 1987. u studiju Slovenija u Kopru.

Snimatelj je bio Igor Kos, a produkciju su potpisali KUD Idijoti. Nekoliko mjeseci nakon toga objavljen je singl (odnosno zapravo po formi EP) »Bolje izdati ploču nego prijatelja«.

Na ploči se nalaze četiri pjesme i to »Maja«, »Vesna (ratna pjesma)«, »Cirkus« i »Kad sunce opet zađe«, a bend su činili danas pokojni pjevač Branko Črnac-Tusta, gitarist Sale Veruda, basist Nenad Marjanovic Dr Fric i bubnjar Diego Bosusco-Ptica dok se kao gost na ploči pojavio trubač Saša Odalović. Fotografije je napravio Darko Kolić, a omot je tiskan u Beogradu. Vinil je otisnuo zagrebački Jugoton.

Autor svih pjesama je bio Sale Veruda i to su pjesme iz najranije faze. Koautor je bio Marino Piucco, koji je jako kratko bio u bendu, par mjeseci i nije niti jednom nastupio s bendom, a došao je u Idijote iz tada raspadnutih Problema. Problemi su bili bend koji su svi Idijoti jako cijenili i bili su prvi punk bend koji je Sale Veruda gledao uživo te je, kaže, na njega ostavio jak dojam.

Dubok trag

Koliko je Saletu Verudi značilo objavljivanje ove ploče slikovito objašnjava time da su »neki su ljudi bili manje sretni držeći zlatnu polugu u ruci nego što je on bio držeći taj singl«. Ipak, danas na njega gleda s određenom distancom.

– Sve su mi ploče drage, neke su bolje i uspjelije, neke i lošije, pa mi je taj singl »jedno od izdanja«, jedan od nosača zvuka u našoj diskografiji, kaže Sale. To ipak nije bilo prvo izdanje ovog pulskog benda koji će ostaviti dubok trag na glazbenoj sceni. Prva stavka na popisu njihove diskografije bila je kazeta »Legendarni uživo« izašla koncem 1986., ali ovo je ipak bila njihova ploča. Recenzije su bile pozitivne, bend je između snimanja i objavljivanja odnio pobjedu na subotičkom festivalu koji je bio najjači rock festival u bivšoj Jugoslaviji.

Na pulskom Fort Bourgignonu 13. rujna 1987. godine Idijoti su održali promociju koja je uzburkala javnost. Pod naslovom »Kad smo mi snimili ploču onda to može svako« Puljani su održali svirku na play back iako je nastup najavljen kao koncert te su ljudi platili ulaznicu. No, umjesto benda tamo su bili samo bubnjevi i gramofon na koji su vrtjeli EP koji je, sjeća se Dr Fric, najmanje dva puta pao s pozornice. Dr Fric kaže kako su htjeli ukazati na besmisao sve učestalijeg sviranja na matricu, no ljudi nisu shvatili.

– Velik broj fanova sastava ostao je u Bourgignonu satima vjerujući kako ćemo se vratiti i odsvirati pravi koncert što se naravno nije dogodilo, kaže Dr Fric.

Jedan dobar štos

– Nikada nismo podržavali play back, uvijek smo bili pristalice sviranja uživo pa kakav god da jesi, kaže Sale Veruda. »Mislim da je sve skupa ispalo jedan dobar štos«, dodaje.

KUD Idijoti su isto ponovili godinu dana kasnije u subotičkom teatru gdje su nastupali kao posebni gosti festivala Subotica 88 kao pobjednici prošlogodišnjeg izdanja. Kritika je bila podijeljena dok publika opet nije imala razumijevanja, no istu večer su u subotičkoj sportskoj dvorani, kažu izvještaji, napravili pravi raspašoj i u sat vremena digli na noge nekoliko tisuća posjetitelja.

Mnogi kritičari »Bolje izdati ploču nego prijatelja« ističu kao vjerojatno najvažniju ploča ikad objavljena u Istri jer je njezinim izlaskom potaknut snažan motiv kod klupskih sastava koji su shvatili da objavljivanje ploče nije tako »nemoguća misija«.

Komentari

komentara