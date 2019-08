12. izdanje Outlooka, najvećeg europskog festivala bass glazbe i soundsystem kulture na tvrđavi Punta Christo, koje će se održati od 5. do 9. rujna, tradicionalno će otvoriti koncert u pulskoj Areni 4. rujna.

Kako bi dugo ostao u sjećanju, spektakl će uveličati Mala & The Outlook Orchestra. Malu, kao jednog od najbitnijih autora u modernoj bass glazbi, čija kreativnosti i utjecaj ne jenjavaju niti nakon 20 godina na sceni, pratit će The Outlook Orchestra ritam sekcija, među ostalima na udaraljkama sjede vrhunski glazbenici: Richard Spaven (Flying Lotus, The Cinematic Orchestra), i Eddie Hicks (Sons Of Kemet).

Uz njih festival će otvoriti legenda drum’n’bassa Andy C, reper Loyle Carner, Shy FX i njegov Ragamuffin Soundsystem, miljenici festivalske publike Gentleman’s Dub Club te zvijezda u usponu Flohio.

Nakon toga festival seli na čarobnu tvrđavu Punta Christo gdje će se u četiri dana izmijeniti preko 300 bass glazbenika iz cijelog svijeta. Među njima naći će se i izvrsna regionalna i domaća imena.

Na Moatu, kultnoj pozornici dugačkoj 50 metara, prvi dan festivala, u četvrtak, Barely Legal ima poseban jungle set, tu su i legende DJ Rap i Kenny Ken, kojima će se pridružiti naš Filip Motovunski i zatresti ovu jedinstvenu pozornicu.

Filip Motovunski ljeto provodi nastupajući po Europi i obali, a iza sebe ima niz zapaženih izdanja na prestižnim labelovima poput Subtitles Music, Jungle Cakes i Bad Taste Recordings.

Četvrtak je na pozornici Void rezerviran za dubstep ekipu Sentry Records i Deep Dark & Dangerous, koja je među mega back 2 back setove pozvala i dubstep producenta iz Pule – 207, kako bi odvrtio b2b s Day Zero.

Prekrasnu Garden pozornicu u petak preuzima Deep Medi, a zna se da Outlook nije Outlook bez Deep Medija, koji na pozornicu dovodi najbolje od dubstepa, uključujući dubstep pionira i vlasnika labela Malu, duo u usponu Sicaria Sound, Commoda, J Sparrowa, te domaćina Egolessa koji je od prošle godine član Deep Medi obitelji s odličnim vinilnim izdanjem Empire of Dirt EP.

Egolessu je ovo prvi nastup u Hrvatskoj nakon velike američke turneje ovog proljeća i brojnih ljetnih nastupa u Velikoj Britaniji.

Subdub arena u četvrtak će pripasti lokalnim snagama koje će kroz DubSplash showcase predstaviti zvuk Seasplash festivala. Seasplash festival ove je godine, krajem srpnja, prvi put uspješno održan u Šibeniku, točnije na Martinskoj, a DubSplash, kao jedan od najvažnijih spozornica Seasplasha će i ove godine osvojiti jednu od pozornica Outlook festivala.

Ekipu čine izvođači koji su ove i proteklih godina nastupali na najdugovječnijem hrvatskom festivalu posvećenom dub, reggae i bass glazbi.

Tu su dva slovenska dvojca; dubstep, grime i bass duo – DubDiggerz te Roots in Session, zatim hrvatski dub dvojac Dr. Obi & Anja G, pridružuje im se i Egoless u live dub miksu, zatim prvi hrvatski sound system Digitron, publici sve zanimljiviji live dvojac Kali Fat Dub i splitski dvojac Banana Zvuk kojeg čine Luka Barbić iz TBF-a i Ivan Jurić – Yuri, iz St!llnessa.

Uz čari intimne atmosfere Ballroom pozornice, u četvrtak će publika uživati u setovima jednog od najzaposlenijih drum’n’bass producenata i DJ-a u regiji – Billaina, uz njega nastupit će njegov sugrađanin iz Sarajeva Said5, a sve će začiniti žestoki drum’n’bass kojeg servira Kodin.

U šarmantnom Jack’s Corneru u petak možete poslušati Džonidžu & MC Don Dadu koji na Outlook donose zvuk s naglaskom na liquid drum and bass, a u subotu na istom mjestu publiku će rasplesati najistaknutija domaća drum and bass DJ-ica Tekitoka, te u nedjelju Senzzor koji stiže iz susjedne Srbije.

Na Beach pozornici uz šum valova u četvrtak ćemo plesati na dancehall i afrobeats selekciju Nine Davis iz Rijeke. Pacino’s koji se također nalazi malo dalje na plaži, u četvrtak će između ostalih ugostiti i crew iz Zagreba Mad Thing! i drum’n’bass duo iz Novog Sada Netics koji su poznati po svojim Barely Legal događanjima i produkciji, dok će u petak na Pacino’s za pult stati i riječki DJ Mecena.

Sve to odvija se uz nezaobilazne doživljaje na pučini s više od 45 najavljenih party brodova, dva tuluma u tunelima duboko ispod središta Pule i veliki koncert otvorenja u pulskoj Areni 4. rujna.

Finalno izdanje Outlook festivala na tvrđavi Punta Christo ne smije se propustiti. Ulaznice za koncert otvorenja Outlooka pronađite na ovom linku, festivalske ulaznice ovdje, kao i u svim Entrio sistemima.

