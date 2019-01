Grupa Jonathan stiže se u riječki Pogon kulture u subotu 27. travnja, na veliki samostalan koncert, njihov prvi u matičnom gradu nakon godinu dana.

Bit će to prvi hrvatski nastup nakon povratka s američke turneje na kojoj će odsvirati čak devet koncerata. Sredinom ožujka Jonathan će obići SAD nastupajući u New Yorku, Atlanti, Memphisu, Appletonu, Chicagu, Chapel Hillu, s posebnim naglaskom na dvije svirke na najvećoj svjetskoj showcase konferenciji i festivalu, velikom SXSW-u u Austinu. Uoči Amerike bend će dvije večeri, 1. i 2. ožujka, svirati u zagrebačkom klubu Sax.

Riječki koncert dolazi kao kruna izuzetno uspješnih mjeseci grupe Jonathan započetih tamo u veljači prošle godine objavom albuma „To Hold“ koji je svoje mjesto našao na svim najvažnijim regionalnim godišnjim top listama. Publika je bend mogla vidjeti na mnogim festivalima, a po prvi put posjetili su Rumunjsku i Mađarsku te plasirali svoju glazbu u jednu od najkvalitetnijih domaćih serija, „Novine“. Sve to skupa donijelo je u konačnici čak osam nominacija za novopokrenutu glazbenu nagradu Rock & Off.

Prodaja ulaznica kreće u ponedjeljak 28. siječnja po cijeni od 60 kn. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 80 kn. Službena prodajna mjesta su Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.

