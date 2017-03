Popularni bosanskohercegovački bend Dubioza Kolektiv sa svojom mješavinom punka, reggaea, duba, ska, rocka i uvijek jakim političkim porukama nastupit će 17. studenog Domu sportova, najavila je u ponedjeljak agencija LAA.

“Nakon tri godine apstinencije od Zagreba, tijekom koje je Dubioza postigla brojne uspjehe, i nakon što je tri puta u Velikoj dvorani nastupima stvorila večeri za pamćenje, te 2013. održala najspektakularniji koncert te jeseni u gradu, Dubioza je potvrdila svoj jedini zagrebački nastup u 2017. godini”, priopćio je organizator.

Promovirajući svoj posljednji album “Happy Machine” održali su više od 110 koncerata, ali i plasirali neke od najgledanijih videospotova nastalih na ovim prostorima. Videospot “Free.mp3 -The Pirate Bay Song” zabilježio je više od 5 milijuna pregleda na YouTubeu. “Tamo gdje se završio ‘Apsurdistan’ nastavili su EP i album ‘Happy Machine’, izdanja objavljena za label Koolarrow Records, u vlasništvu Billa Goulda iz Faith No More, kao i ugledni indie label PIAS”, navodi se u priopćenju.

Dubioza je u zadnjih nekoliko mjeseci objavila niz fotografija iz studija dajući naslutiti da su novi materijali blizu. Uz objavu zagrebačkog koncerta grupa je potvrdila da će se nove pjesme moći čuti već ovog proljeća.

Iz LAA navode da je Dubiozu zadnja turneja odvela na pozornice diljem svijeta, uključujući Glastonbury, SXSW, Lollapalooza Berlin, Womad, te nastupe po Europi, Sjevernoj Americi, Australiji i Indiji u veljači ove godine.

Prvi studijski album grupe pod naslovom “Dubioza kolektiv” izašao je 2004. godine, a potom su se nizali albumi “Dubioza kolektiv 2 – Open Wide”, “Dubnamite”, “Firma Ilegal”, “5 do 12”, “Wild Wild East”, “Apsurdistan”, “Happy Machine”, a s njima i brojni hitovi i veliki uspjesi, podsjeća organizator koncerta.

