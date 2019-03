On the road – članovi riječkog benda Jonathan ovih dana žive san svakog glazbenika. Zoran Badurina Ziro, Branko Kovačić Husta, Tomislav Radinović Tomo, Nikica Jurjević Nixon i Darko Petković Rade ovih su na na gotovo jednomjesečnoj turneji koja ih vodi uzduž i poprijeko SAD-a.

U sklopu prve američke turneje popularni riječki bend, koji je odavno oduševio kako publiku u cijeloj regiji, tako i kritiku, odsvirat će desetak koncerata od New Yorka, preko Atlante, Memphisa, Appletona, Chicaga, do Chapel Hilla, s posebnim naglaskom na dvije svirke na najvećoj svjetskoj showcase konferenciji i festivalu, velikom SXSW-u u Austinu.

Protekla godina je bila sjajna za Jonathane – objavili su aktualni album »To Hold« koji je odmah po izlasku uhvatio odlične kritike, te se našao na popisima najboljih godišnjih izdanja u Hrvatskoj i regiji. Recenzije su tad još jednom potvrdile kvalitetu njihove glazbe, navodeći kako je od samih početaka riječ bendu s ogromnim potencijalom koji se može vrlo lako naći u rangu velikana. Singl »I Never Meant To Be There« našao se na popisu najboljih pjesama godine, a osvojio je i prvu nezavisnu novinarsku nagradu Rock&Off za pjesmu godine. Publika je bend mogla vidjeti na mnogim festivalima, a po prvi put posjetili su Rumunjsku i Mađarsku te njihova glazba soundtrack je jedne od najkvalitetnijih domaćih serija »Novine«.

No vratimo se na američku turneju, na kojoj za sada bilježe 11 nastupa. Sve je počelo u New Yorku, 8. ožujka svirkom u tamošnjem klubu Arlene’s s Grocery, a nakon više od osam tisuća kilometara, opet će se vratiti u Veliku jabuku i turneju zaključiti koncertom u klubu Pianos 22. ožujka. Prilika je to da razmijenio nekoliko pitanja s dečkima, a u ime benda javio nam se Darko Petković Rade.

Dječački snovi

I, dečki, kako je u dalekoj Americi?

– Još uvijek nismo svjesni svega šta se događa oko nas, previše informacija upijamo iz dana u dan i stalno je sve nešto novo oko nas. Mislim da ćemo sve to bolje osjetiti kad se vratimo doma i kad se slegnu dojmovi. Hrana nam je za sad najveći problem jer smo stalno na cesti i uglavnom jedemo smeće s puno šećera, sve ostalo je super, puno smo proputovali, vidjeli različite djelove Amerike, upoznali svakakvih ljudi. Često je osjećaj kao da nas je netko ubacio u neki američki film ili seriju. Trenutno smo na pola puta u Austinu kod naše prijateljice Ariane koja nas se lijepo ugostila u svojem domu. Do sad smo prošli New York, Greenvile, Chapel Hill, Atlanta i New Orleans u kojem nas je također ugostio prijatelj iz Rijeke, poznati umjetnik Srđan Lončar i pružio nam jedan pravi doživljaj tog grada u našem kratkom posjetu.

Sudeći prema fotografijama, vjerujem da ste ostvarili dio dječačkih snova?

– Nismo nikad ni sanjali ovako nešto, američka turneja nikad nije bila opcija u nikakvom paralelnom svemiru tako da sve još to moramo prožvakati pa ćemo bolje pričat o tome.

Odličan SXSW

Iza vas je nekoliko koncerata u manjim klubovima. Kako je publika reagirala?

– Ljudi nas super prihvaćaju i napokon smo dobili potvrdu da to što radimo ne vrijedi samo kod nas, nego i svuda u svijetu. Gdje god smo svirali, nakon samo par taktova ljudi se zainteresiraju i do kraja koncerta postaju oduševljeni. Imamo puno novih fanova i možemo reći da smo ostavili jako dobar dojam.

Vidjela sam da ste imali i neke američke Riječane u publici?

– Da, dosta Riječana se pojavilo na koncertima, pogotovo u Chapell Hillu u Sjevernoj Karolini. Nismo ni znali da nas neki ljudi iz Amerike prate i da uopće znaju za nas. Lijepo smo se podružili s njima i dogovorili da se uskoro ponovno vidimo.

Imate i dvije svirke na najvećoj svjetskoj showcase konferenciji i festivalu, velikom SXSW-u u Austinu. Kako su prošle tesvirke?

– Oba nastupa su bila super, kao i sve do sad. Prvi nastup je bio u klubu Parish, jednom od najpoznatijih klubova u gradu, dobili smo super termin, u ponoć prije headlinera, francuskih indie rokera Stuck in The Sound. Drugi nastup je bio u popodnevnom terminu u Austin Convention Centru, glavnom središtu festivala. Jako smo zadovoljni nastupima, vidjelo nas je dosta ljudi, raspitivali su se za nas nakon koncerta, ostvarili smo neke jako dobre kontakte tako da možemo reći da je SXSW za nas prošao vrlo uspješno.

Dobre recenzije

Dobili ste i neke zanimljive, pohvalne recenzije?

– Da, iznenađujuće dobre kritike dobivamo i od američkih medija, dosta je recenzija izašlo i sve su jako dobre, odradili smo i nekoliko intervjua, sve u svemu, jako smo zadovoljni.

Krenuli ste iz New Yorka, i u New Yorku ćete završiti ovu turneju. Lijep đir ste napravili?

– Proći ćemo više od dvadeset država i gradova, više od osam tisuća kilometara u 18 dana, jako je puno to vožnje, al’ nije tako strašno jer imamo dobar i udoban kombi. Amerika je jako lijepa zemlja, ima predivnu prirodu tako da je zanimljivo sve to vidjeti.

Je li vas Amerika inspirirala za nove pjesme?

– Nama inspiracije nikad ne nedostaje, u pripremi već imamo gotovo cijeli novi album samo nemamo vremena dovršiti ga, al’ mislim da ćemo se sad malo posvetiti tome kad dođemo kući. Ova turneja je općenito jako inspirativna jer smo sad još malo bolje upoznali svijet glazbene industrije i vidjeli da možemo plivat’ u njemu.

Po povratku nema pauze, svira se pred domaćom publikom?

– Samo ćemo ipak malo smanjiti intezitet koncerata, al’ ‘ko zna, možda uskoro uleti neka nova turneja. U Pogonu kulture 27. travnja bit će nam prvi koncert nakon turneje pa nakon toga Beer Fest u Zagrebu i dosta toga je još dogovoreno šta ne možemo još uvijek otkriti.

Povratak kući

Grupa Jonathan po povratkuiz Amerike sprema veliki koncert u riječkom Pogonu kulture u subotu 27. travnja. Riječ je prvom samostalnom koncertu u u matičnom gradu nakon godinu dana.

