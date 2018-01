Riječani My Buddy Moose snimili su videospot za pjesmu “After the Feeling Is Gone“.

Riječ je o drugom video spotu koji prati njihov novi singl preuzet s albuma “IV“. ‘After the Feeling Is Gone’ video nastavak je priče iz prvog spota “Terrible Place” – početak kraja jednog ljubavnog odnosa.

Album “IV”, odnosno četvrti studijski album MBM-a, našao se pri samom vrhu brojnih lista najboljih albuma objavljenih 2017.

Režiju spota potpisuje Nataša Antulov, kameru i montažu nosti Sara Salamon, dok su uloge ‘tužnog’ para preuzeli Valentina Lončarić i Nikola Nedić.

Komentari

komentara