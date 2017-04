Country rock odmetnik Steve Earle, znan kao autor koji se uz rock glazbu izražava na raznim područjima (glumio je u TV serijama „Žica“ i „Treme“, autor je knjige pripovijedaka i knjige memoara) odlučio je svoj rad proširiti i na kazalište i to ni manje ni više no na suradnju s uglednim američkim dramatičarem Richardom Maxvellom za čiju je novu dramu „Samara“ napisao ne samo glazbu, već je u toj predstavi i – narator.

No, njegovi brojni štovatelji ne trebaju se bojati bilo kakvog zastoja u njegovom glazbenom radu. Naime, za 16. lipnja Earle najavljuje novi album, ploču „So You Want to Be An Outlaw“ koja je, rekao je za Rolling Stone, u velikoj mjeri posvećena pokojnom Waylonu Jennigsu, čuvenom country odmetniku. Uz to riječ je, istaknuo je Earl, o politički snažno obojenoj ploči, a u tri pjesme imat će vokalnu pomoć koju će mu pružiti country legenda Willie Nelson, sjajna country pjevačica Miranda Lambert te Johnny Bush.

