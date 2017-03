Nema odmora za grupu Coldplay. Nakon što su se albumom »A Head Full od Dreams« objavljenim krajem 2015. godine i prošlogodišnjom svjetskom turnejom vratili u vrh najznačajnijih rock grupa, odlučili su svoju nazočnost dodatno pojačati i to EP-jem koji će se pod nazivom »Kaleidoscope« pojaviti 2. lipnja.

Djelić tog EP-ja na kojem će biti pet novih pjesama je tema »Hypnotised«, još jedna prozračna i snena psihodelična Coldplay balada čiji je video s brojnim snimkama pejzaža i prirode već moguće vidjeti na internetu.



»Hypnotised« je rođendanski poklon pjevača i tekstopisca Chrisa Martina obožavateljima sastava, a priču o hipnotiziranosti ljubavlju, odnosno ljepotom žene u video je pretvorila Mary Wigmore. Na najavljenom EP-ju naći će se i skladba »Something Just Like This« kojom trenutno u suradnji sa sastavom Chainsmokers vladaju svjetskim top ljestvicama, a uz ove dvije pjesme EP nudi i skladbe »All I Can Think About Is You«, »Miracles 2« i »A L I E NS«.

