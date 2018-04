Iako je u posljednjih dvadesetak godina većinu svog rada veže uz grupe Blackmore’s Night i Renaissance, čuveni rock gitarist Ritchie Blackmore, najpoznatiji po svom radu u grupi Deep Purple, posljednje je dvije godine pojačano radio i sa svojom nekadašnjom grupom Rainbow.

Niz jako dobro posjećenih koncerata po Europi urodili su prošle godine albumom „Memories In Rock I“, a tijekom travnja će se pojaviti i „Memories In Rock II“.

No, brojnim Blackmore fanovima još se više dopada to što se pojavila i nova studijska snimka – singl “Waiting For a Sign”, prva Rainbow pjesma nakon 22 godine.

Nažalost, to nije najava novog albuma, pojasnio je Blackmore novinarima Billboarda, dodavši kako mu je i dalje u prvom planu glazbenih interesa rad s grupom Renaissance te pogotovo Blackmore’s Night u kojoj su on i njegva supruga Candice Night (po njihovim prezimenima uzet je i naziv grupe) ravnopravni glazbeni partneri, a rad u tom sastavu, naglasio je Blackmore, puno je širi od hard rock i blues rock ovira u kojima se kreće grupa Rainbow.

