Iako se ne može reći da se za uživanje u premijernoj večeri osmog Baška International Guitar Festivala iliti skraćeno BIG Festivala tražila karta više, jer se karte niti nisu prodavale, nedvojbeno se može reći da za mogućnost praćenja tamošnjih vrhunskih gitarističkih izvedbi i ovog puta tražila stolica, ili tek kakav »kantunić« više.

Pravo more gledatelja koje je ovog puta preplavilo plato pored crkvice svete Lucije u Jurandvoru gdje se festival redovito održava, najbolje je pokazalo i dokazalo kvalitetu tog događanja ali i izvrsnost te popularnost izvođača među kojima su glavne zvijezde prve festivalske večeri bile najprije veliki sjevernomakedonski gitaristički superstar Vlatko Stefanovski, a uz njega i riječki majstor gitare Damir Halilić Hal, ujedno i organizator te umjetnički direktor ovog sad već nadaleko poznatog višednevnog festivala.

Hal, kojemu je pripala čast otvorenja Festivala predstavljanjem glazbe sa svojog novog albuma, nastup na jurandvorskoj pozornici iskoristio je i za snimanje glazbenog DVD-a koji će biti prilog njegovom novom nosaču zvuka. Između njegova i nastupa Stefanovskog kojemu je ovo bio prvi nastup na bašćanskom području, svoju glazbu ali i tzv. cigare box gitare prigodu je predstaviti dobio i Ivan Petričić – Smoothead.

Lider legendarne grupe »Leb i sol« – Vlatko Stefanovski, na radost mnogobrojne publike, potom se i dulje no što je bilo planairano predstavio svojim dojmljivim glezbenim izvedbama koje su oduševile sve ondje okupljene otočane ali i brojne goste, posjetitelje koji su svojim vozilima dolovce zakrčili maleno bašćansko mjestašce.

Prepoznatljivo događanje

Treba reći i da su upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji, festivalu koji je još 2016. nagrađen prestižnom nagradom »Simply the best« (od strane Udruženja hrvatskih putničkih agencija i tursitičkog časopisa Way to Croatia), i Jurandvor ali i Baška postali poznati i prepoznati na glazbenoj sceni naše zemlje, a moglo bi se reći i Europe.

Prerasna kolovoška večer tako je posjetiteljima ali sudionicima ponudila nezaboravan glazbeni doživljaj. A da ništa manje od gledatelja i slušatelja nisu uživali niti izvođači, potvrdila je i reakcija samog Vlatka Stefanovskog koji se u završnici svog nastupa javno s bine »sam pozvao« u Jurandvor i sljeduće godine!

Osim velikim i prekaljenim gitarističkim imenima s kojima je startao, BIG Fest je ostao otvoren i onim najdarovitijim mladim gitarističkim talentima koji tek kreću na put izvođačke ali i autorske afirmacije. Jednom takvom, mladom Riječanu Frani Živkoviću, organizatori BIG Festivala otvorili su svoja vrata pa se spomenuti svojim izvedbama na istom mjestu predstvio jučer. Uz njega je nedjeljni dio programa obilježio još i band predvođen Markom Ramljakom, eminentnim i nagrađivanim hrvatskim violinistom ali i gitaristom kojeg glazbena javnost s pravom drži jednim od ponajboljih domaćih instrumentalista.

Film za kraj

Organizatori ovogodišnjeg festivala gitare, osim inzistriranja na vrhunskim izvođačima, nastavljaju i tradiciju izmještanja festivalske pozornice u središte Baške pa će tako i večerašnja festivalska večer (ponedjeljak), biti održana pred širokom publikom na bašćanskoj Staroj rivi.

Ondje će, naime, svoju glazbu predstaviti akustični duo iz Opatije »The Blondes« koji čine Emanuela Lazarić Ella na gitari i looperu te Kristina Radovčić Kiki na gitari, kazoou, usnoj harmonici i »šuškama«, potom još i legendarni slovenski gitarist Igor Leonardi, te njegovi zemljaci – Wacky Blues Professors iliti Prismojeni profesorji bluesa.

I naposljetku, u završnoj večeri osmog po redu, u produkcijskom smislu i najambicioznijeg do sad BIG Festivala ljubitelje dobre glazbe, gitara ali i neformalnog guštanja u opuštenom ozračju jurandvorske scene na otvorenome učekuje još i nastup talijanskog gitarsita Enrica Marije Milanesija, a nakon njega i projekcija dokumentarnog filma Igora Modrića »Črni Kastavac« koji, doznajemo od Hala ali i Ivane Kovačić, direktorice TU TZO Baška – institucije koja je suorganizator tog festivala, govori o Philadelphia Jerryju Ricksu, pokojnom blues glazbeniku i glazbenom nomadu koji se na koncu svog životnog puta skrasio u Kastvu.

U spomen na njega 2008. godine pokrenut je memorijalni Kastav Blues Festival na kojem, baš kao i na BIG festivalu, nastupaju eminentni glazbenici iz cijelog svijeta.

