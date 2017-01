Nakon pune tri godine Nick Cave i njegov sastav The Bad Seeds vratili su se koncertnim nastupima.

Povratnički koncert održan je u australijskom gradu Hobartu, a u domovini će Cave i Seedsi održati još nekoliko koncerata nakon čega će krenuti na turneju po Sjevernoj Americi.

Hoće li i kada na red doći i europska turneja još se ne zna, ali najvjerojatnije će do toga doći jer je Cave očigledno odlučio protiv boli zbog smrti sina borirti se – glazbom. Potvrdio je to već briljantnim prošle godine objavljenim albumom »Skeleton Tree«, a svjedoči tome i ova turneja.

Podsjetimo, u lipnju 2015. godine njegov maloljetni sin Arthur poginuo je pri padu s litice nedaleko Brightona u Engleskoj. Cave je u tom trenutku već počeo raditi album »Skeleton Tree«, a rad na ploči je nastavio posvetivši cijeli album boli zbog proživljene tragedije.

Upravo pjesme s tog albuma, kao i s prethodnog »Push The Sky Away«, bile su središnji dio povratničkog koncerta, a uz njih Cave i Bad Seeds odsvirali su i klasike svog repertoara – »Red Right Hand«, »Tupelo«, »The Mercy Seat«, »Into My Arms« i »Stagger Lee«.

Komentari

komentara