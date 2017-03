Već pomalo kultna, iako vrlo mlada, TV serija »Man in the High Castle« uskoro će doživjeti snažnu potporu brojnih rock glazbenika.

Naime, pod vodstvom vrlo poznatog producenta Danger Mousea (pravo mu je ime Brian Burton) i kantautora Sama Cohena 7. travnja na tržištu će se pojaviti izmišljeni soundtrack te serije. Prijedlog da sudjeluju u izradi ovog pseudo soundtracka prihvatili su brojni glazbenici koje vole ovu seriju pa će album ponuditi čak 18 pjesama, a među izvođačima su imena kao što su Beck, Norah Jones, The Shins, Sharon Van Etten, Karen O, Angel Olsen, Grandaddy, Kelis, i mnogi drugi.

Na internetu je već mogući naći uvodni singl, izvrsnu obradu veličanstvenog hita Skeetera Davisa, prekrasne balade »The End of the World« koja nas, kao i serija, vraća u šezdesete godine prošlog stoljeća, a u novoj je verziji izvodi Sharon Van Etten. Uz tu pjesmu album će, između ostalog, ponuditi i hitove šezdesetih kao što su »Can’t Help Falling In Love« (Beck), »The House of the Rising Sun« (Sam Cohen), »A Taste of Honey« (The Shins), »Who’s Sorry Now« (Angel Olsen), »Sometimes I Feel Like A Motherless Child« (Michael Kiwanuka), »Love Hurts« (Grandaddy), »Unchained Melody« (Norah Jones)….

Službeni naziv albuma bit će »Resistance Radio: The Man in the High Castle Album« i vezan je uz sadržaj TV serije koja prikazuje alternativnu povijest, odnosno svijet kakav bi bio 17 godina (1962.) nakon što su saveznici izgubili Drugi svjetski rat koji je završio pobjedom fašizma pa Treći Raich upravlja Amerikom. Upravo s obzirom na sadržaj birane su i stvarane pjesme pa je očigledno da će ovaj album ponuditi jedan angažirani rock pristup, pristup koji je, očigledno, po rockerima danas itekako potreban, iako fašizam nije pobijedio. Bar ne u Drugom svjetskom ratu.

