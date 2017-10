Nakon što su predstavili dobar dio svog nastupnog albuma »Human_esque«, riječki Turisti su za kraj godine odabrali potpuno drugačiji zvuk kojim iznova skreću pozornost na sebe.

Radi se o pjesmi »Srce kao nebo je«, a posebnost je da se u ulozi glavnog vokala, uz Ivu Močibob, pojavljuje i gitarist Turista, Vava.

Nije dakako iznimka u velikoj mjeri u njegovoj karijeri, budući je svojedobno Vava predvodio i grupu Mone, no svakako je kuriozitet, jer je davno sebi i drugima obećao da se više nikada neće hvatati mikrofona. No, kao i u nekom od nastavaka Jamesa Bonda, tako i ovdje važi pravilo – nikad ne reci nikad! »Srce kao nebo je« nastala je pri samom kraju izrade albuma, i to na tipičan kantautorski način, uz akustičnu gitaru, kojoj se naknadno dodao cjelokupni aranžman i instrumentarij.

Pjesma je vrlo osobna posveta svim kćerima članova Turista, zamišljena kao uspavanka za duge vožnje autom, a motivirana periodima izostanaka iz doma i prirodnim strahom od starenja.

Odnedavna pojačani basistom Robertom Jovanovićem, Turisti će se, u punoj postavi, s Bobotom Grujičićem na bubnjevima, Vavom na gitari i Ivom za mikrofonom, konačno predstaviti koncertom u Rijeci, u Klub.-u, Beertija, na Trsatu, u petak 3. studenog gdje će premijerno izvesti pjesme s hvaljenog debitantskog albuma, kao i izvođenjem nekih potpuno novih stvari koje pripremaju.

Album »Human_esque« je u cijelosti producirao Matej Zec, sudjelujući također i u sviranju klavijatura na novom singlu »Srce kao nebo je«.

