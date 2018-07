Grupa Nine Inch Nails predstavlja novo studijsko izdanje, naslova »Bad Witch«, koje je od 22. lipnja dostupno i hrvatskoj publici, putem Deezer i Google Play digitalnih glazbenih platformi.

»Bad Witch« donosi šest novih pjesama skupine i dokazuje kako su Trent Reznor i Atticus Ross u najboljim kreativnim godinama. Kao vodeći singl s izdanja predstavljena je pjesma »God Break Down the Door«.

Ovaj EP predstavlja ujedno i finalnu etapu trilogije koju su započeli s »Not The Actual Events« iz 2016. i »ADD VIOLENCE« iz 2017. Najava o novom izdanju stigla je u momentima kada su pioniri industrial rocka objavili i datume sjevernoameričke turneje »Cold And Black And Infinite North America 2018«, koju će započeti početkom rujna, uz podršku The Jesus and Mary Chain na svim koncertnim postajama.

Također, skupina je nastupima na Meltdown Festivalu, a zatim i koncertom u Royal Albert Hallu u Londonu nedavno započela i kratku koncertnu turneju po Europi, gdje će održati nekolicinu samostalnih i festivalskih nastupa.

Komentari

komentara