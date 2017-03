Jedni od najcjenjenijih europskih elektronskih sastava, berlinski duo Booka Shade u sklopu Europavox projekta nastupiti će kao headlineri Hidden Stagea INmusic festivala.

Booka Shade njemački je duo čiji su članovi Walter Merziger i Arno Kammermeier, veterani frankfurtske elektronske scene. Glazbenu karijeru započeli su u Frankfurtu, na početku orijentirajući se na synth-pop i vrlo brzo pridobili velik broj obožavatelja. 2002. godine osnovali su sada već legendarnu dance izdavačku kuću Get Physical Music koja im je postala platforma za objavljivanje vlastite glazbe.

Tri godine kasnije izašli su njihovi EP-ovi Mandarine EPi Body Languagečiji je izniman uspjeh omogućio Booka Shade internacionalnu prepoznatljivost. Nakon etabliranja na globalnoj glazbenoj sceni Booka Shade nizali su mnogobrojne uspjehe i postali prepoznatljivi po uzbudljivim nastupima uživo, između ostalih i headline nastupe na nekim od najvećih svjetskih festivala poput Glastonburya, Coachelle, Rock Werchtera, Red Rocks…

No glazba Booka Shade nije rezervirana isključivo za obožavatelje elektronske glazbe – ovaj uzbudljivi elektronski dvojac nastupao je i na svjetski poznatom festivalu jazz glazbe u Montreuxu te surađivao s poznatim pijanistom klasične glazbe, Lang Langom. U svojoj dugoj i bogatoj karijeri, Booka Shade objavili su čak šest studijskih albuma Memento (2004), Movements (2006), The Sun & the Neon Light (2008), More! (2010), Eve (2013) i Movements 10 (2016). Njihov najnoviji studijski album Galvany Street očekuje se u travnju 2017. godine.

Kultni Booka Shade na dvanaesto izdanje INmusic festivala dolaze u sklopu cijenjenog Europavox projekta čiji je INmusic festival ponosni partner. Europavox projekt sufinanciran je od strane Europske komisije i okuplja partnere iz sedam europskih država, najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja, sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Booka Shade na dvanestom izdanju INmusic festivala naći će se u društvu fantastičnih izvođača – Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaela Kiwanuke, Flogging Molly, Darka Rundeka, Slaves, Repetitora, The Strange, Kel Assouf, Public Service Broadcasting i mnogih drugih.

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu.

