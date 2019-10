Ovotjedno gostovanje kultnog engleskog electro benda Chemichal Brothers u zagrebačkom Domu sportova jednostavno ne može biti loše, uvjereni su svi brojni ljubitelji ovog sastava koji je dao ogroman doprinos razvoju electro glazbe i, slobodno se može reći, stvarao povijest tog dijela suvremene glazbe.

Naime, »kemijska braća«, a to su Tom Rowlands i Ed Simons, od trenutka osnivanja u Manchesteru 1989. godine uspjela su tijekom devedesetih uz puno žešće electro punk sunarodnjake iz također kultnog sastava Prodigy, electro glazbu podići na višu razinu te joj ne samo osigurati vodeća mjesta na top ljestvicama (od njihovih devet albuma čak šest je završilo na broju jedan u Engleskoj!), već je učiniti relevantnom i kod glazbene kritike koja baš zahvaljujući njima i njima sličnima ovu vrstu glazbe ne smatra više tek pukom (plesnom) zabavom.

Bitne gošće

Taj stav uočljivo pokrenut još tamo 1997. godine odi njihovog drugog albuma »Dig Your Own Hole«, traje i danas, a potvrđuje ga i njihov novi, deveti studijski album »No Geography« koji će biti i temelj njihovog premijernog nastupa u Zagrebu gdje još nisu svirali, mada su svom electro plemenu podarili užitke njihovih koncertnih nastupa u electro svetištima na Pagu (2010.) i splitskom Ultra Europe Festivalu (2015.). Subotnji zagrebački nastup u Domu sportova dio je njihove velike svjetske turneje koja je počela u SAD-u još u svibnju, a za kraj godine postavili su Europu prihvativši i poziv iz Hrvatske što će u Dom sportova privući ne samo domaće, već i ljubitelje electro big beatova iz okolnih zemalja.

Naravno, »braća po glazbi« ponudit će tijekom svog uvijek zanimljivog koncertnog nastupa dio svoje bogate ostavštine, kao i novog albuma koji je odmah po objavljivanju zaradio vrlo dobre ocjene i dospio do visokih pozicija na najjačim diskografskim tržištima – treće mjesto u SAD-u i četvrto u Engleskoj. Vrlo bitne gošće na albumu su sjajna norveška kantautorica i pjevačica Aurora i japanska reperica Nene. Njihov je vokalni doprinos izniman i nedvojbeno je kako su dvojcu Rowlands/Simons bitno pomogle u stvaranju novog albuma osiguravši mu i vlastiti pečat.

Kao i do sada i ovom su prigodom The Chemichal Brothers kroz svoje pjesme tekstualno okrenuti kritici negativnosti suvremenog društva, odnosno osobnim temama. Upozoravanje na negativnosti koje čovječanstvo vode u krivom smjeru uočljivo je već od uvodne »Eve of Destruction« u kojoj se poruka o tome da se čovječanstvo nalazi na rubu uništenja ne samo zbog prevlasti tehnologije, već i totalnog otuđenja (»maybe I’ll find a friend to spend the weekend«) izriče za njih klasičnim electro ritmom koji nužno upućuje na ples, a isto vrijedi i za naslovnu temu »No Geography« koja poruku o tome kako smo svi u sličnom teškom položaju upućuje kroz klasični electro pop s puno syntha i ritma. Slična joj je i »The Universe Sent Me« u kojoj upozoravajuću poruku iz svemira o potrebi promjene načina života dojmljivo pojačanim vokalima prenosi spomenuta Aurora. U ovu skupinu pjesama o nužnosti promjena na općoj i osobnoj razini moguće je svrstati i hedonistički plesnu »Free Yourself« koja je himna oslobađanju kroz ples, kao i najžešći trenutak albuma, electro punku blisku »MAH (Mad as Hell)« s pričom o gnjevu i bijesu koji osjeća čovjek koji je dio suvremenog društva.

Ljubavne teme

Niz ljubavnih pjesama otvara latino ritmom određena »Bango« o neuravnoteženom ljubavnom paru, »We’ve Got to Try« s podosta odraza suvremenog R&B izraza te soul i funky dodira traži ulaganje truda u pokušaj spašavanja veze koja je u krizi, a ljubavne stihove nudi i završna »Catch Me I’m Falling«, jedini nježniji trenutak albuma, pjesma koja bi bila gotovo pa synth pop ljubavna balada kad je »braća« ne bi eksperimentalnim zvukovljem namjerno uništavala i izdvajala iz klasičnih pop okvira. Sve u svemu The Chemichal Brothers su napravili još jedan album koji će sretnima učiniti njihove i sve fanove electro glazbe. Moćni i jaki beatovi, kombinacije ritma i psihodelije i zavodljive plesne linije čine »No Geography« jednim od njihovih najplesnijih albuma, a da su ga i stvarali sa stalnim primislima na ples, uočljivo je i iz činjenice da se u nizu pjesama »čuje« publika sa strane. A to pak znači da bolje pozivnice od »No Geography« za predstojeći koncert The Chemichal Brothersa u Zagrebu i ne može biti. Electro pleme ove će subote uživati.

Gost i afterparty

Bendu Chemichal Brothers na pozornici u Zagrebu pridružit će se njihov veliki prijatelj te poznati DJ James Holroyd koji ih je pratio tijekom mnogobrojnih nastupa u proteklih 20 godina. Službeni afterparty u klubu Boogaloo počinje u 23 sata, uz nastupe domaćih DJ-eva Frxa i Mary.

Reizdanje albuma »Surrender«

Pioniri elektroničke glazbe 22. studenog, povodom jubilarnih 20 godina od objave, predstavljaju reizdanje kultnog albuma »Surrender« iz 1999. godine. Materijal će biti dostupan u raznim kolekcionarskim verzijama, a uključivat će i do sada neobjavljene materijale, kao i dvije nove verzije singla »Hey Boy Hey Girl«.

