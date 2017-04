Nocturno Pro radionica ne spava: njezin predvodnik Gane RImatore uskoro će objaviti novi album »Nema u hipu hop«. Riječki MC, pravim imenom Vedran Ganić, na svom je šestom nosaču zvuka okupio brojne zanimljive suradnike iz zemlje i inozemstva.

– Ovaj nije nastajao četiri godine koliko je prošlo od zadnjeg »13«, ali je trebalo dosta da ga snimim s obzirom na ostale obaveze u životu jer, naravno, muzika nije nešto od čega živim, već hobi koji svejedno može donijeti puno toga u životu, mnogo važnijeg od novca… Pjesme su na miksanju i, prema trenutnim planovima, album će biti vani sredinom svibnja. Do tada će biti objavljen još jedan singl da ljudi čuju još malo materijala. Teme su raznorazne, od storytellinga, priča iz svakodnevice, do klasičnih rap battle stvari gdje sam ja bolji od nekog ili on lošiji od mene! Od gostiju na albumu istaknuo bih odličnog MC-ja iz Nottinghama, to je rap publici puno poznatiji KC Da Rookee, čovjek koji je prilikom nastupa u Zagrebu prije 15-ak godina snimio i stvar s grupom Tram 11, ali i surađivao s našim producenatima.

Sada smo i mi nešto bacili, nadam se da će se ljudima sviđati. Nadalje, tu je General Woo, svima znana polovica spomenutog dvojca Tram 11, kao i Saša Antić iz TBF-a, u rap krugovima poznat i kao Alejuandro Buendija. Tu su i riječke snage, Sova Animal iz grupacije XIV Muzik, kao i stare njuške Suicide (Shamballa), Denno Carvaglio te Miroy. Za kraj, gostovanje je odradio i Kid Pex, dečko rođen u Hrvatskoj, ali odrastao i živi u Beču. Preko njega nam je za zajedničku pjesmu produkciju odradio Austrijanac DJ King, a tu je i Nijemac SoulClap koji je radio beat za natječaj na hip-hop festivalu u kojem sam sudjelovao. Ostali producenti su domaći: Dust iz Zagreba s kojim sam već surađivao, a ovdje je odradio najveći broj produkcija, DaMental iz Orahovice koji već dugo živi i radi u Rijeci, a radio je beat za prvi singl »Nema u hipu hop«, zatim D’Knock iz dvojca PlayOne, a za starije jedna polovica rap dijela grupe Electro Team. Tu su i Stac & Sonny Picasso iz Karlovca s kojima sam također prije već dosta radio, a riječkoj publici bi mogli biti najpoznatiji po instrumentalu za pjesmu »Reci riječi Rijeci«. Bigg Knock je stara škola riječkog i hrvatskog hip-hopa, a zadnjih osam godina kruh zarađuje u Vancouveru. I za kraj, jedan beat sam napravio i ja, da zadržimo tradiciju. Za cover albuma i videoprodukciju spota prvog singla zaslužan je Nocturno Pro Studio, otkrio nam je Gane.

Metropolitanski, al’ i street

Album je najavljen singlom »Nema u hipu hop«. Beat je odradio DaMental, dok su za produkciju zaslužni Stac & Sonny Picasso.

– Kad sam čuo instrumental, asocirao me na nešto velebno, metropolitanski, al’ opet prizemno i street. Imao sam feeling da će tekst za »Nema u hipu hop« leći na to k’o budali šamar. I je! Karlovčani su samo dodali dodatan boost na cjelokupnu stvar bez čega ne ide, a to se, naravno, zove mix & master, dodao je Gane.

Naslov albuma – »Nema u hipu hop« – naglašava da nema uspjeha preko noći, skoka u trenu.

– Da, nema ničega preko noći, za sve je potrebno puno rada i odricanja, bio to posao, a pogotovo bio to hobi za koji većina ljudi koja nije bliska tome, misli da se sve lako napravi. Zanimljivo je da mi je kod smišljanja imena albuma »olakšala« situacija kod stvaranja ukupnog materijala: sredinom prošle godine imao sam dvije trećine gotovih stvari kada mi je na kompjuteru »otišao« disk i matična ploča, a ja, naravno, nisam imao back up. Sve ispočetka… Nema u hipu hop! Pravi put do uspjeha nema točnu definiciju. Po meni, to je pravo vrijeme na pravom mjestu, s popriličnom dozom kvalitete te još većom dozom strasti i upornosti da se to do kraja izgradi. Ali, danas se to ipak dosta promijenilo, kada ti je dosta jedan singl, ne nužno kvalitetan, možda više dobar PR, da bi »zasjao«. Ali to je »hop« kratkog vijeka, »trajao je jedno ljeto«. E sad, pitanje je kome je što uspjeh, kaže Gane.

Riječki glazbenik svakim novim materijalom nastoji poboljšati kompletnu sliku vezanu uz taj projekt, i glazbeno i producentski, birajući vrsne suradnike koji će doprinijeti kvaliteti finalnog proizvoda.

– Naravno, cilj mi je i ostati u suradnji s dosadašnjom ekipom gdje je to kotrljalo kako treba. Mislim da je ovo moj najzreliji album, što izvedbom, što vokabularom, što cjelokupnim dojmom. Ali, to sam mislio i za prošli pa je nekima bio bolji onaj prije! I zato ću, uz ovaj, štampati i prošli album, ako slučajno opet dođe do te situacije…, otkrio je.

Skup entuzijasta

Gane Rimatore na hip-hop sceni je od ranih 2000-ih godina. Djelovao je u kolektivima Sirotinja d.o.o. i MSM odnosno MajstoriSaMora pa ima iskustva i u radu s grupama, i samostalnom radu.

– Sve je krenulo sad već davno iako nemam taj feeling. Nisam se odmah hvatao pisanja rima i mikrofona, već kroz druženje s ekipom koja je bila u tome kuhana i pečena dobivao motiv za nečim takvim. Sasvim slučajno sam prilikom jednog snimanja skita – to vam je ono kad smislite nešto smiješno i onda još izmijenite glas da zvučite gluplje, i onda se to ubaci prije ili između pjesama – bio u studiju i tad sam prvi put stao pred mikrofon. Zvučao sam dovoljno glupo i, eto, sad već 15-ak godina tako! Sirotinja d.o.o. je bila skup entuzijasta koji tada nisu bili u nekim drugim grupama pa smo smislili svoju. Tu su bili Dejo, bivši član grupe Drill Skillz koji je danas neaktivan, Denno Carvaglio koji još dan danas kotrlja i upravo sprema EP u suradnji sa Suicideom, Miroy koji se ostavio muzike i krenuo u poduzetničke vode, ali se za stara vremena sada vratio i odradio gostovanje na jednoj pjesmi, Slom kao producent, i ja. Jedno vrijeme smo odlično funkcionirali, ali smo se nakon dvije godine, nekoliko jakih nastupa i odličnog materijala »Kompilacija 07« raspali pod još nerazjašnjenim okolnostima… Iz tog kolektiva nastao je MSM u kojem smo bili Miroy, Dejo i ja, a nešto kratko i Master, ali ta grupacija je bila kratkog vijeka. Razjašnjene okolnosti… Nakon toga, negdje 2008. godine, odlučio sam nastaviti sa soloprojektima na kojima će, naravno, uvijek biti gostiju i tako je nastao Nocturno Hip Hop koji je mnoge ugodno iznenadio jer se u to vrijeme, treba biti iskren, nije puno očekivalo od mene. Kao solist imate prednost sami odlučivati što, kako, s kim, o čemu na pjesmi odnosno materijalu, a prednost grupe je ta što možete manje tekstova pisati, a više ideja upijati jedan od drugog pa lakše dolazi do tema i situacija iz kojih nastaju teme. Obično su to neke ne previše smislene situacije… Ipak, za nešto takvo treba slično i razmišljati. Ponekad bar…, smatra Gane.

Podmetač za kavu

Nakon objavljivanja albuma, očekuje ga i njegova promocija koja će se vjerojatno dogoditi ujesen kad se materijal dovoljno izvrti a ekipa vrati s godišnjih odmora.

– Sigurno će biti izvođenja novih stvari i prije, tijekom ljeta jer su se neki poluupiti za nastupe već zakotrljali… Čim album bude objavljen, bit će ga moguće kupiti na digitalnim servisima, kao i fizički primjerak na CD-u koji nisu više toliko popularni, ali će sigurno pokoji kolekcionar poželjeti imati ovo remek-djelo u svojoj kolekciji, barem kao podmetač za kavu. Isto tako – ovo je ekskluziva, hehe – u prodaji će biti i USB stick u obliku mikrofona, a sadržavati će novi album, moje dosadašnje soloalbume i materijale u grupama, kao i tekstove pjesama, remixeve te slike s raznih nastupa. U slučaju da vam sve to bude bezveze, ostat će vam barem USB stick za korištenje, zaključio je Gane.

Treba zabit’ jedan više, bit brži i bolji, svoju sudbinu svatko sam drži i kroji!

Znamo da ste vjerni navijač NK Rijeke. Možete li nam kratko prokomentirati aktualnu sezonu i očekivanja uoči njezinog završetka?

– Mogu. »Treba zabit’ jedan više, bit brži i bolji, svoju sudbinu svatko sam drži i kroji!« Ma idemo do kraja, nema se tu što previše dodati. Soli contro tutti!

Jesu li vas aktualni uspjesi NK Rijeke možda motivirali na stvaranje neke nove pjesme posvećene omiljenom klubu i gradu?

– Nisu, jer ni »Reci riječi rijeci« nije nastala na »aktualnim uspjesima«, već puno ranije iako je i tada Rijeka igrala jako dobro, da se razumijemo…. Jedino što me »milijun« ljudi pitalo za takve i slične projekte nakon te pjesme (pjesma za vaterpolski, rukometni, nogometni klub, razne suradnje…), ali sam ih uljudno »otkantao« jer ne želim nositi status nekog hip-hop Antuna Mihanovića… Ali, ako mi nešto baš legne u bližoj budućnosti, možda i udružim snage i pomognem na svoj način nečemu što bi, na kraju krajeva, veličalo naš klub ili naš grad.

