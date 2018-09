Engleski gitarist i pjevač Noel Gallagher najavio je da uskoro izlazi njegova prva knjiga „Any Road Will Get Us There (If We Don’t Know Where We’re Going)“. Knjiga će biti objavljena u studenom.

Gallagher je rekao, prenosi NME, da se radi o epskoj priči iza posljednje turneje s bendom High Flying Birds i radu na albumu „Who Built the Moon?“, nominiranom za nagradu Mercury. U svojevrsnoj autobiografiji naći će se ekskluzivne fotografije koje je snimio Sharon Latham, bivši službeni fotograf Manchester Cityja.

U sinopsisu se još navodi da je ovo prva Noelova knjiga, čovjeka koji je prodao preko 70 milijuna albuma diljem svijeta. Radi se o stvarima koje će javno objaviti po prvi put te je zbog toga ‘must-have’ za sve fanove ovog velikog britanskog glazbenika.

Napomenuo je da se u knjizi neće vraćati u prošlost tako da ne obožavatelji Oasisa ne očekuju pikanterije iz tog razdoblja.

Knjiga se može unaprijed naručiti na linku preko Amazonea.

Coming to you November 1st… ‘ANY ROAD WILL GET US THERE (IF WE DON’T KNOW WHERE WE’RE GOING)’ tells the epic behind the scenes tales of NGHFB’s biggest world tour to date in photos.

Pre-order the book here ▶ https://t.co/1wGTiP40gJ pic.twitter.com/ktIxwtMbsL

— Noel Gallagher (@NoelGallagher) September 19, 2018